Во Львове уже вторые сутки свирепствует сильный снегопад: в городском совете призвали не идти в парки (фото)

Синоптики сообщают, что снегопад во Львове и области прекратится уже во вторник, 14 декабря.
Львов 12-13 декабря засыпает сильным снегом. Поэтому в городском совете призывают львовян не гулять по паркам и уверяют, что коммунальщики делают все возможное, чтобы прочистить тротуары и дороги.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Обильный снег во Львове начал падать еще в воскресенье, 12 декабря. Также город засыпает с утра 13 декабря.
Во Львовском городском совете уверяют, что в ночь на 13 декабря в городе работало 95 единиц техники, для посыпания дорог от гололеда. В департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС призвали владельцев частных заведений самостоятельно расчистить территорию возле своих помещений.
В управлении экологии и природных ресурсов ЛГС призвали жителей города пока воздержаться от посещения парков, поскольку на деревьях много мокрого снега, из-за чего поврежденные ветви могут упасть и травмировать прохожих.
Синоптики сообщают, что снегопад во Львове и области прекратится уже во вторник, 14 декабря.
Читайте также:
- Через "Дію" выплатят не только 1000 грн: кто из украинцев, если поспешит, может получить 9 000
- Вифлеемский огонь привезли во Львов: как и где его получить
- Гороскоп таланта на 2022 год для всех знаков зодиака