Во Львове уже вторые сутки свирепствует сильный снегопад: в городском совете призвали не идти в парки (фото)

Во Львове уже вторые сутки свирепствует сильный снегопад: в городском совете призвали не идти в парки (фото)

Синоптики сообщают, что снегопад во Львове и области прекратится уже во вторник, 14 декабря.

Львов 12-13 декабря засыпает сильным снегом. Поэтому в городском совете призывают львовян не гулять по паркам и уверяют, что коммунальщики делают все возможное, чтобы прочистить тротуары и дороги.

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Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Обильный снег во Львове начал падать еще в воскресенье, 12 декабря. Также город засыпает с утра 13 декабря.

Во Львовском городском совете уверяют, что в ночь на 13 декабря в городе работало 95 единиц техники, для посыпания дорог от гололеда. В департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС призвали владельцев частных заведений самостоятельно расчистить территорию возле своих помещений.

В управлении экологии и природных ресурсов ЛГС призвали жителей города пока воздержаться от посещения парков, поскольку на деревьях много мокрого снега, из-за чего поврежденные ветви могут упасть и травмировать прохожих.

Синоптики сообщают, что снегопад во Львове и области прекратится уже во вторник, 14 декабря.

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