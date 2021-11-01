Во Львове вертолетом в больницу доставили ребенка с истерзанными в соломорезке пальцами: операция длилась 4 часа

Устройство раздавило и переломило ей три фаланги на правой руке, повреждены и сухожилия.

Во Львове пытаются спасти руку 4-летнему ребенку : вызвали сановацию, ребенка вертолетом доставили из отдаленного горного района в больницу.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Дома на кухне девочка полезла в электросоломорезку. Устройство раздавило и переломило ей три фаланги на правой руке, повреждены и сухожилия. Медики говорят, что при таких травмах время очень важно, чем быстрее пришить пальцы, тем более вероятность, что они приживутся. Именно поэтому вместо скорой прислали вертолет, и уже через полтора часа малышка были в операционной Львовской городской больницы. Операция длилась более 4 часов и прошла успешно. Сейчас врачи надеются, что рука полностью восстановится. «Мы сделали все для того, чтобы сохранить эти пальцы. После оперативного вмешательства первый и третий палец жизнеспособны, выглядят хорошо, второй палец, который был наиболее тяжело травмирован, остается пока сомнительным, хотя шансов что он заживет и будет функционировать достаточно большие», — рассказывают хирурги.

Новости Львова: медики пытаются спасти руку 4-летнему ребенку

«Я пошла резать сечку, и я не надеялась, а она сзади подошла и прислонилась там, где крутится. Не там, где ножи, а там крутится сбоку и она прижалась и схватила ее», — рассказывает мама девочки Светлана.

Через неделю это уже вторая такая травма в этой больнице: несколько дней назад здесь оперировали 2-летнего ребенка, который залез рукой в мясорубку, несколько пальцев ему так и не удалось спасти.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку