Во Львове ветераны войны учат стрелять чиновников и коммунальщиков: первым оружие в руки взял мэр Садовый

Этот спортивно-стрелковый клуб три года назад за деньги, полученные от государства, основали АТОшники.

Во Львове ветераны войны учат держать в руках оружие и попадать в мишени чиновников и коммунальщиков. Такие стрельбы решили проводить из-за новой угрозы российского вторжения. На полигоне собралось четыре десятка человек, некоторые только знакомились с автоматом и пистолетом, а некоторые даже поражали инструкторов меткостью.

О первой подготовке чиновников — 25 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

На полигоне чиновникам и коммунальщикам предлагали три вида оружия: полуавтоматический карабин, высокоточный болтовик и чешский пистолет калибра 9 на 19.

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Как нужно стрелять, показывал опытный боец. Начинающим, прежде чем дать оружие в руки, проводили инструктаж.

Первым оружие в руки взял городской голова. Мишени – в 50 метрах. Андрей Садовый долго прицеливался, выстрелил, но попал не сразу. Говорит, опыт есть – в школе ходил на стрельбы, дальше служил в армии, но навыки нужно возобновить.

"Это будут системные, еженедельные занятия для всех. Здесь у нас работники стратегических коммунальных предприятий. Диверсионные атаки могут быть. Если враг знает, что он будет иметь большие потери живой силы, он 100 раз подумает будет ли нападать", — отметил Садовый.

Этот спортивно-стрелковый клуб три года назад за деньги, полученные от государства, учредили АТОшники. Оружейную подготовку здесь уже получили сотни людей – предприниматели, айтишники, даже школьники. С угрозой масштабного российского вторжения желающих научиться стрелять больше.

Новости Львова: ветераны войны учат чиновников и коммунальщиков обращению с оружием

"Стрелять могут все, не зависимо от возраста, не зависимо от пола. Женщины к этому относятся более серьезно и, возможно, немного расслабленнее, мужчины — более скованные", — говорит инструктор стрелкового клуба Игорь Крупа.

Тренировочные стрельбы во Львове будут проводить еженедельно, сначала обучение пройдут коммунальщики и чиновники. После спада заболевания COVID-19 на полигон пригласят старшеклассников. Для группы из 35 человек такая тренировка стоит 15 тысяч гривен, деньги выделяют из городской казны.

Напомним:

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко прокомментировал вероятное вторжение российских войск на территорию Украины. Владислав Атрошенко подчеркнул, что только украинская армия является сдерживающим фактором Путина, поэтому нужно ее поддерживать. На совещании в мэрии он заявил, что Россию в Украине "никто не ждет с караваями и гармошками".

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