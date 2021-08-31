Во Львове вьетнамская свинка бродила по улицам и чудом не стала жертвой собак: как происходило спасение животного

Во Львове вьетнамская свинка бродила по улицам и чудом не стала жертвой собак: как происходило спасение животного

Как она попала на улицу, ее спасители могут только догадываться.

Минимум неделю блуждала по улицам и чудом не стала жертвой собак: во Львове жители спального района вместе с зоозащитниками спасли маленькую вьетнамскую свинку. Наиболее вероятный, животное купили ради забавы, а когда она немного подросла — выбросили на улицу. Как она обживается в новом доме, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 30 августа 2021.

В первые дни в доме спасенных животных поросенок нервничает и громко кричит. Ведь еще накануне наслаждались свободой на львовских улицах. Вьетнамскую свинку на самовигуле Елена заметила во время прогулки с собакой. Не удалось поймать животное и господину Богдану, который убирает здесь территорию. Пришлось звонить зоозащитникам. Но даже им спецоперация удалась лишь со второй попытки.

Найденыш ухоженная, упитанная и здоровая, говорят в приюте. Как она попала на улицу, ее спасители могут только догадываться.

Люди часто заводят таких свинок ради любопытства и экзотики, говорят зоозащитники, но подчеркивают это животное не для квартиры. После бесчинства свинки нередко оказываются на улице. Именно такая судьба постигла Пумба. Он попал в приют год назад, когда дворовые псы перекусили ему позвоночник. Ветеринары советовали усыпить животное, но она все же отошла. За две недели мини-пигги подселят в вольер к Пумбы, а пока она отъедается на двухнедельном карантине.

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Новости Украины: чудом не стал жертвой собак - во Львове неравнодушные спасли вьетнамского поросенка

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