Во Львове военного скрутили у всех на глазах: новый скандал с неожиданным финалом

В Сети распространили видео, как во Львове жестко задержали мужчину. История получила неожиданный поворот, детали читайте в материале ТСН.ua.

Новый скандал с неожиданным поворотом – мужчину скрутили у всех на глазах. "У меня онкобольной ребенок в больнице”, – кричит мужчина, но его скручивают парни в форме и полицейские. В Сети люди массово вступаются за мужчину.

Но вдруг дело повернулось совсем в другую сторону. О новом скандале с предположительно представителями ТЦК, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк ТСН.ua.

Просто возле магазина мужчины жестоко крутят полицейские на пару с мужчинами в форме, несмотря на то, что задержанный кричит, что он военный и имеет больного ребенка. Мужчине надевают наручники, но он продолжает сопротивляться. Все-таки его из торгового центра выводят.

Видео прохожие сняли во Львове. Но после этого поднимается не меньший вопль. Люди вступаются за мужчину и пишут гневные комментарии.

Что говорят в полиции?

После обсуждений в Сети на скандал отреагировали и в полиции. Там рассказали, как все происходило на самом деле:

"В Facebook было размещено видео, где патрульные совместно с военными задерживают мужчину с обвинениями, таким образом набирающими людей в армию. Рассказываем детали этого события. Во Львове на улице Госпитальной патрульные увидели конфликтную ситуацию. К ним обратился мужчина в военной форме и сообщил, что другой человек, проживающий в гостинице, находясь в нетрезвом состоянии, оскорблял администратора гостиницы, повредил стены номера, нецензурно ругался, поэтому они его вывели из гостиницы и пытаются унять. Конфликт продолжился на улице. Уже в присутствии патрульных мужчина продолжал вести себя неадекватно, обижал присутствующих, мог повредить себе и другим лицам. Поэтому, согласно ЗУ "О Национальной полиции", патрульные приняли решение применить физическую силу для задержания нарушителя".

Информацию всегда нужно проверять

В полиции добавили, что задержанному вызвали скорую помощь, а впоследствии оказалось, что он действительно военный одной из частей. Также патрульные отметили, что военные, помогавшие успокоить мужчину, не работники ТЦК и не имеют к Терцентру никакого отношения.

Но таких ситуаций действительно больше, чем вы думаете. Когда люди цепляют ярлыки на тех же полицейских или представителей ТЦК и обвиняют в недоказанных преступлениях. Возможно, прежде чем кричать о виновных или не виновных в ситуации, которую вы увидели с видео, следует разобраться? Ведь как среди полицейских и военкомов есть недобросовестные работники, так и наоборот, которых часто не разобравшись, "за компанию" поливают грязью.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Новый скандал с неожиданным поворотом! Военного скрутили у всех на виду!