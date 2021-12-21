Во Львове воспитанники приюта попали в больницу после посещения ресторана на праздники

Где именно и чем отравились дети еще выясняют специалисты
Во Львове с признаками пищевого отравления госпитализировали четырех воспитанников приюта.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
В День святого Николая работники заведения повели 26 детей в ресторан. Плохо вскоре стало четырем подросткам от 13 до 16 лет. Они жаловались на тошноту, боль в животе и слабость, их госпитализировали в инфекционную больницу.
В ресторане дети ели пиццу и желе, к тому же завтракали еще и в приюте. Всю еду специалисты отобрали на анализ, чем именно отравились дети – станет известно через несколько дней.
Впрочем, работники Госпотребслужбы уже выявили нарушение санитарных норм в обоих заведениях.
Читайте также:
"Может, пора найти в этом смысл?": в Киеве во время снегопада укладывали асфальт
Депутат от "СН" обливался водой, плевался и "глушил" членов президиума, перерезав шнур микрофона на сессии в Кривом Роге.
В Украине первая зараженная "Омикрон"-штаммом уже выздоровела