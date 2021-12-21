Во Львове воспитанники приюта попали в больницу после посещения ресторана на праздники

Во Львове воспитанники приюта попали в больницу после посещения ресторана на праздники

Где именно и чем отравились дети еще выясняют специалисты

Во Львове с признаками пищевого отравления госпитализировали четырех воспитанников приюта.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

В День святого Николая работники заведения повели 26 детей в ресторан. Плохо вскоре стало четырем подросткам от 13 до 16 лет. Они жаловались на тошноту, боль в животе и слабость, их госпитализировали в инфекционную больницу.

В ресторане дети ели пиццу и желе, к тому же завтракали еще и в приюте. Всю еду специалисты отобрали на анализ, чем именно отравились дети – станет известно через несколько дней.

Впрочем, работники Госпотребслужбы уже выявили нарушение санитарных норм в обоих заведениях.

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