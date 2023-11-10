Во Львове восстанавливают дом, в который попала российская ракета: какой он выглядит

Во Львове продолжают восстанавливать здание, в которое в июле 2023 года попала российская ракета. Тогда погибли 10 жителей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Во Львове восстанавливают дом, в который попала российская ракета. 60 квартир в одно мгновение разрушила вражеская ракета, еще почти две сотни домов неподалеку повредила ударная волна. Все этажи, посыпались как карточный домик, десять человек погибли, их сутки искали спасатели под завалами. Чтобы разобрать их и приступить к возведению стен понадобилось 5 месяцев. На восстановление здания город выделил более 100 миллионов гривен. Сейчас основное говорят, успеть до морозов поставить окна и перекрыть крышу.

Место ракетного удара

Житель Львова Владимир Садовый говорит, что в этом доме погибли его мать и сестра. Мужчина говорит, что в тот день говорит, он общался с мамой за минуту до попадания. Сказал, что приедет за ней с сестрой, потому что Львов уже содрогался от взрывов.

По восстановлению самих квартир в горсовете предлагают владельцам два варианта - получить денежную компенсацию и самостоятельно ремонтировать дома или ремонт будет делать подрядчик, выбранный городом.

Выбирать между самостоятельным ремонтом и работой подрядчика Владимир будет, когда станет понятным размер компенсации.

Там где повреждения меньше - дело идет быстрее. Иван Гаврилко - бывший военный, который демобилизовался после трех ранений. Он живет в двух домах от эпицентра взрыва. Квартира мужчины уцелела, но окна и крыша были разрушены. Впрочем сейчас строители уже завершили работы.

Людей из разрушенного дома отселили. Им предложили жилье в модульном городке или денежную компенсацию. Впрочем уже в следующем году, все жители, обещает горсовет, смогут въехать в родное здание.

Напомним, в ночь на 6 июля россияне атаковали Львов. Из-за террора окупантов повреждены жилой дом и объект критической инфраструктуры. Во время ракетной атаки во Львов удалось уничтожить семь из десяти крылатых ракет "Калибр".

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