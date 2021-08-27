Во Львове впервые исполнили считавшиеся утерянным произведение сына Моцарта и установили ему памятник

Композитор 30 лет работал во Львове.

230 годовщину со дня рождения композитора и дирижера Моцарта-младшего празднуют во Львове. Франц Ксавер Моцарт был сыном гениального Вольфганга Амадея. 30 лет жил и творил во Львове. В его честь в городе Льва длится 5 международный фестиваль классической музыки LvivMozArt.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В старом трамвайном депо звучит классика. На одном из главных и необычных площадок международного фестиваля фактически творческий вечер 19-летнего композитора и музыканта Ильи Бондаренко. Талантливого парня, который пишет музыку с 10 лет лично пригласила известная диригент и арт-директор фестиваля Оксана Линево.

«Это первый раз, когда Оксана Линево, которая является дирижером оркестра ЮСО, в котором я играю на месте концерт мастера, пригласила меня как молодого композитора и скрипача сделать концерт моей авторской музыки, для меня это большая честь. Когда наступает такое время, когда тебе хочется не только играть на скрипке, но и оставить после себя что-то в музыке», — говорит скрипач Илья Бондаренко.

На одной сцене молодые таланты и опытные музыканты из разных коллективов исполняют музыку написанную Ильей. Поддержка молодых композиторов это новый пункт программы фестиваля.

Звучит здесь и мировая премьера — уникальное произведение Франца Ксавера Моцарта. Его первая кантата звучала всего лишь раз — 200 лет назад в Вене и считалась утраченной. А научная редактор будущей книги о Моцарте-младшей Роксолана Гавалюк несколько месяцев назад нашла партитуру в онлайн-архиве Берлинской государственной библиотеки.

"Это слова и музыка 13-летнего Франса Ксавера Моцарта, скучает по своему умершиму отцу обещает ему посвятить свою жизнь также искусству. Очень интересно, что именно Львов возвращает сейчас Европе уже драгоценное, это очень интересно, что всегда мы считали, что нам нужно чего-то учиться, а здесь сейчас получается, что мы идем уже впереди всех ", — отмечает диригент Оксана Линево.

Новости Украины: во Львове празднуют 230 лет со дня рождения Моцарта младшего

Сын гениального Вольфганга Амадея Моцарта — дирижер и композитор жил и творил во Львове 30 лет. Накануне открыли ему памятник. Говорят, их всего два в мире. Во Львове и в Карловых Варах, где он умер.

Львовского Моцарта создал австрийский скульптор. Он изобразил Моцарта-сына в слишком большом парике отца, в тени которого сын был всю жизнь.

«Чтобы Моцарт-сын не был такой уж голый, я положил ему на колени ноты, это ноты моей любимой пьесы Моцарта-сына», — объясняет скульптор.

Еще до открытия памятника в художественных кругах Львова шли дискуссии о необычном виде композитора. Обсуждают его и сейчас, многие критикуют, но организаторы уверены даже такое внимание — это популяризация Моцарта-младшего и его творчества.

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