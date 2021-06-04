Во Львове впервые в Украине продали тюрьму: сколько она стоила

Почти 60 лет здесь была тюрьма, строгого режима.

Тюрьма на продажу. Во Львове впервые в Украине с аукциона ушла тюрьма. В частную собственность отдали 13 гектаров территории в пределах Львова. Теперь в участка два новых собственники. Они заплатили более 400 млн гривен.

Об этом 4 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Кроме охраны здесь ни души. Колючая проволока, наблюдательные вышки и развалившиеся камеры. И огромная площадь — 13 гектаров. Почти 60 лет здесь была тюрьма строгого режима для заключенных, которые уже не впервые совершившие преступление. Это одна из крупнейших по площади тюрем в западной Украине. Здесь действовало мощное производство сельскохозяйственной техники. Три года назад отсюда вывезли последнего узника и территория стала пустотой. В камерах еще лежат матрасы и личные вещи заключенных. На стенах надписи — уголовные и религиозные



Расформировать тюрьму решили, потому что она устарела, условия для осужденных были не плохие.

"Сидело на момент вывоза около 700 осужденных. Всех расселили грамотно", — говорит председатель комиссии по реорганизации исправительной колонии №48 Григорий Коталевиц.

Новости Украины: кто и зачем купил тюрьму во Львове

Примерно месяц назад тюрьму впервые в Украине выставили на открытые торги через Prozorro. Приглашал купить тюрьму сам министр юстиции.



Тюрьму продали двумя частями. Чуть больше десяти гектаров на старте стоили 132, 5 млн гривен. Победитель торгов заплатил втрое больше. Он обладает строительными фирмами и известной ИТ-компанией. Второй участок, площадью почти гектар, продали за 30 миллионов, в десять раз дороже стартовой цены владельцу оптового рынка. Новые владельцы тюрьмы не комментируют свое приобретение. А в горсовете говорят, примерно понятно, что здесь будет.



"Может быть максимально 25% жилой застройки, остальное — это могут быть спортивные центры, офисы. Любая общественная функция должна быть обязательно, 10% рекреации от целой территории. И социальная инфраструктура. Это должна быть школа на 18 классов, это должен быть сад на минимум 150 детей ", — говорит начальник управления архитектуры и урбанистики Львовского городского совета Антон Коломейцев.



Вокруг тюрьмы уже есть многоэтажки. Жители радуются, что наконец территорию продали.



"Но для меня как для мужчины не было жутко, а для женщин — конечно, да. Потому что различные здесь люди были", — говорит местный житель Василий Мошовський.



"Лучше пусть здесь застроят, чем будет стоять и разрушение", — говорит местный житель Юрий Андрусь.



В Минюсте говорят продать тюрьму было не просто, нужен был год на бюрократическую волокиту. В общем планируют продать 35 тюрем в разных регионах Украины. На очереди — одесская.

Напомним, львовской мусор продали с аукциона, а на вырученные средства купили кислород для больницы.

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