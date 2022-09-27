Во Львове выросли цены на аренду квартир: сколько сейчас стоит жилье в городе (фото)

В частности, стоимость аренды жилья в регионе в августе 2022 года повысилась на 9,2% против июля.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики во Львовской области.

ТСН.ua рассказывает, сколько сегодня можно арендовать квартиру во Львове.

Как известно, с начала полномасштабной войны Львов принял тысячи вынужденных переселенцев из других регионов, так что найти для себя жилье в этот период было делом не из легких. В городе быстро возрос спрос на жилье, а также выросли и цены на аренду.

Сейчас ажиотаж на рынке аренды несколько спал, в частности из-за того, что многие переселенцы из Киевщины и Харьковщины вернулись из Львова домой. Впрочем, предложение жилья в городе не слишком восстановилось.

фото/Роман Балук, ЛГС

За первую неделю сентября во Львове количество предложений жилья уменьшилось от 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Это объясняется началом второй волны внутренней миграции в Украине. Если летом украинцы искали дешевое жилье и часто выбирали загородную недвижимость, то сейчас в приоритете квартиры в больших городах, где есть школы, работа, горячая вода и отопление. Также уменьшение количества объявлений с предложением объясняется началом нового бизнес-сезона и учебного года.

Самая дешевая квартира во Львове обойдется примерно в 3 тысячи гривен. Это двухкомнатная квартира в спальном Сиховском районе города. Помещение без ремонта, с центральным отоплением и колонкой на горячую воду.

фото/olx.ua

За такую стоимость можно найти комнату для подселения поближе к центру города и с лучшими условиями.

Дальше цены поднимаются вверх. Больше предложений бюджетных вариантов есть за 4-6 тысяч грн в месяц. Квартиры за такую стоимость можно найти как однокомнатные, так и двухкомнатные. Состояние жилья несколько лучше, чем в квартире за 3 тысячи, но расположены они также в окрестностях города.

скриншот/olx.ua

Чем ближе к центру города, и чем лучше условия, тем соответственно и дороже жилье. В центре можно найти одно или двухкомнатную квартиру за 7 тысяч гривен.

Снять однокомнатную квартиру во Львове с хорошими условиями будет стоить в среднем 12 тысяч гривен в месяц, а двухкомнатную и трехкомнатную — 14 и 17 тысяч гривен.

фото/olx.ua

двухкомнатная квартира за 15 тыс. грн/мес. /olx.ua

фото/olx.ua

За однокомнатную квартиру с современным ремонтом в новостройке придется заплатить примерно 15 тысяч гривен . А за двухкомнатную в центре безнес-класса, вот например такую, придется отдать 35 тысяч гривен в месяц.

скриншот/olx.ua

скриншот/olx.ua

скриншот/olx.ua

Трехкомнатная квартира в новостройке премиум-класса будет стоить на 2-3 тысяч дороже, примерно 38 тысяч гривен.

Впрочем, как отмечают риелторы, наибольший спрос в городе на более дешевые квартиры, их разбирают сразу.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, сколько сейчас стоит жить в пригороде Киева и как туда добраться.

Читайте также: