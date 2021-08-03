Во Львове выздоровели все инфицированные штаммом коронавируса "Дельта": врач рассказал о ходе болезни

На сегодня пациенты выписаны из стационара, они полностью выздоровели.

Во Львовской областной инфекционной больнице выздоровели трое пациентов с коронавирусом, в которых был подтвержден штамм "Дельта".

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал главный инфекционист Львовской обалсти Сергей Федоренко.

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"В нашей больнице лечили трех больных, у которых официально на Львовщине подтвердили штамм "Дельта". Один пациент — это гражданка Российской Федерации, другие прибыли из Великобритании. На сегодня все эти люди вписаны из стационара, они полностью выздоровели", — говорит Федоренко.

По его словам, сначала больные чувствовали себя неплохо, а потом у них внезапно начала развиваться дыхательная недостаточность.

"Если смотреть на ход, то сначала эти люди наблюдали незначительное повышение температуры, катаральные явления. Причем ни обоняние, ни вкус у них не пропадал, тогда как раньше это были признаки болезни. Они вроде бы и неплохо себя чувствовали, а потом внезапно начала развиваться дыхательная недостаточность, появился кашель. Во всех были зафиксированы двусторонние поражения легких. Была высокая температура, процент поражения легких составил ориентировочно 40-50%. Только применяя все необходимые медикаменты, которые являются рекомендованными при лечении коронавируса, удалось их спасти", — добавил врач.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина, который умер в Киеве в результате заражения индийским штаммом коронавируса "Дельта", был врачом. Также известно, что он не выезжал за пределы Украины.

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