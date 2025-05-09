Во Львове западные дипломаты приняли историческое решение: как это повлияет на войну в Украине

Западные дипломаты во Львове приняли историческое решение / © ТСН

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Историческое решение приняли европейские дипломаты сегодня во Львове. Они объявили о согласии создать Специальный трибунал для расследования преступлений российской агрессии против Украины. К этому решению шли долго: три года с начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.

Во Львове представители европейских стран официально объявили о совместном согласии на создание трибунала за преступление военной агрессии. Это запускает ряд юридических процессов, которые не дадут виновным избежать ответственности. Специальный суд будет рассматривать преступные действия Путина и высшего руководства России, которые начали войну против Украины. К коалиции стран, которые поддерживают трибунал, уже присоединилось около 40 государств. Работать он будет в Гааге.

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«Центральным элементом будущей юридической инфраструктуры по привлечению российских преступников будет выступать Совет Европы. Невозможно представить справедливый долговременный мир без привлечения к ответственности преступников», — говорит министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига / © ТСН

«Это означает, что никто не может остаться безнаказанным. Даже лидеры, которые действительно решили отправить сюда своих солдат — что они также совершили военные преступления и все эти зверства, которые мы здесь увидели. Если вы за мир — вы должны стоять здесь, в Украине, а не в Москве сегодня», — говорит верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

35 делегаций из разных стран Европы, кроме создания Специального трибунала для Путина, обсуждали другие важные вопросы. В частности — санкционное давление на Россию и передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

«Подписание соглашения о направлении Украине транша доходов от замороженных российских активов, это соглашение заключено между ЕС Францией, Италией. Речь идет о средствах европейского фонда мира объемом 1 миллиард евро. Подписанты закупят оружие для нужд Украины», — рассказал Денис Шмыгаль.

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А еще на сегодняшней встрече европейские дипломаты объявили о новом военном транше для Украины: два миллиона артснарядов и дополнительную помощь для нашей оборонной промышленности.

«Сегодня День Европы, день когда мы празднуем демократию, достоинство, и сильные стороны Европы, и где же еще это праздновать, как не здесь, в Украине, где бьется сердце Европы, и мы все чувствуем, что вы боретесь за свою демократию, за свою свободу», — сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

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