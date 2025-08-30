Во Львове застрелили Андрея Парубия: что известно о погибшем политике

Андрей Парубий / © УНИАН

В субботу, 30 августа, во Львове неизвестный застрелил украинского политика, общественного деятеля и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

ТСН.ua собрало ключевые факты о жизни и политической карьере Андрея Парубия.

Что известно о Парубии

Андрей Владимирович Парубий родился 31 января 1971 года в городе Шептицкое (ныне Червоноград) Львовской области. Окончил исторический факультет Львовского государственного университета, а затем — аспирантуру на кафедре политологии и социологии во «Львовской политехнике».

Был женат на Ульяне Парубий, преподавательнице Львовского национального университета, супруги воспитывали дочь Ярину.

Начало общественной и политической деятельности Парубия

Еще в 17 лет Парубий возглавил молодежную организацию «Спадщина», которая занималась национально-освободительным движением. Члены организации восстанавливали могилы воинов УПА, записывали воспоминания бывших повстанцев, организовывали лагеря и охраняли митинги во Львове. В марте 1989 года Парубия впервые арестовали за участие в несанкционированных акциях.

В 1990 году он баллотировался на первых относительно свободных выборах в местные советы, а уже через год стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины. В 1999-м возглавил ее молодежное крыло — общество «Патриот Украины», которое наблюдатели называли парамилитарным.

В 2002 году снова был избран депутатом Львовского областного совета и стал его заместителем председателя.

В начале 2004 года СНПУ сменила название на «Свобода». В том же году активисты партии приняли участие в событиях Оранжевой революции. Парубий, тогдашний заместитель председателя облсовета, стал комендантом «Украинского дома» в Киеве.

В январе 2005 года он вместе с группой соратников покинул «Свободу». На внеочередных парламентских выборах 2007 года вошел в список блока «Наша Украина — Народная самооборона» и впервые стал народным депутатом. В 2014 году был среди основателей партии «Народный фронт».

Революция Достоинства

В 2013-2014 годах Парубий сыграл одну из ключевых ролей во время Евромайдана. С ноября 2013 года он организовал палаточный городок на Европейской площади в Киеве и взял на себя роль коменданта Майдана. Именно под его руководством была создана «Самооборона Майдана» — структура, которая отвечала за безопасность протестующих и координировала действия во время противостояния с силовиками. Впоследствии эта инициатива переросла в основу добровольческих батальонов, которые впоследствии воевали на востоке Украины.

Парубий не только обеспечивал оборону Майдана, но и поддерживал связь между различными группами протестующих. После победы Революции Достоинства Парубий стал секретарем Совета нацбезопасности и обороны, а впоследствии — первым заместителем председателя Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады

14 апреля 2016 года Андрея Парубия избрали председателем парламента. Он оставался на этой должности до августа 2019 года. Парубий играл ведущую роль во внедрении парламентских реформ и налаживании сотрудничества с западными партнерами.

© УНИАН

Депутатская деятельность после 2019 года

На парламентских выборах 2019 года Андрей Парубий прошел в Верховную Раду IX созыва по списку партии «Европейская Солидарность», где был вторым номером. Депутатские полномочия он получил 29 августа 2019 года.

В Раде Парубий входил во фракцию «Европейская Солидарность» и работал в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он также был членом:

Украинской части межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литвы и Сейма и Сената Польши;

группы по межпарламентским связям с Республикой Польша;

группы по межпарламентским связям с Итальянской Республикой.

Скандалы и покушение

В декабре 2014 года возле гостиницы «Киев» на Андрея Парубия было совершено покушение — во время встречи с соратниками в неизвестный бросил гранату.

Тогда министр внутренних дел того времени Арсен Аваков заявил, что атаку организовала террористическая организация. Среди фигурантов расследования называли бывшего командующего Внутренних войск периода президентства Виктора Януковича — Станислава Шуляка.

Через четыре года, в 2018-м, вокруг Парубия вспыхнул новый скандал. Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру открыть уголовное производство.

Причиной стали его высказывания о том, что священники УПЦ (МП) убивали украинцев. Это заявление вызвало резкую реакцию и возмущение среди верующих.

В июле 2019 года Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать уголовное производство из-за возможного вмешательства Андрея Парубия в избирательный процесс.

Награды

При жизни Парубий был отмечен рядом государственных наград:

орден князя Ярослава Мудрого V степени (2009);

орден «За заслуги» III степени (2006);

медаль «25 лет независимости Украины» (2016);

орден «За честь» III степени (2014);

медаль «За заслуги перед украинским народом» (2017);

почетная грамота Верховной Рады Украины (2019).

Убийство во Львове

Во Львове застрелили украинского политика, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Происшествие произошло в субботу, 30 августа, во Франковском районе города. Политик погиб на месте до приезда медиков.

Как сообщили в Нацполиции, около полудня на линию 102 поступило сообщение о стрельбе. На месте работают следственно-оперативные группы полиции, СБУ и другие силовые структуры.

По данным журналиста Виталия Глаголы, в политика стреляли восемь раз. В то же время Суспільне со ссылкой на собственные источники уточнило, что на месте обнаружили семь гильз.

По предварительным данным, нападавший был одет как курьер службы доставки и передвигался на электровелосипеде.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил факт убийства.

«На Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы. Пострадавший умер до приезда медиков», — написал он в Telegram.

Городской председатель Львова Андрей Садовый призвал журналистов не обращаться за дополнительными комментариями и отметил, что официальную информацию должны предоставлять только правоохранители.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на трагедию.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким», — написал глава государства.

Полиция подчеркнула, что принимает все меры для установления личности стрелка и его места пребывания.

Председатель Верховной рады Стефанчук также прокомментировал убийство Андрея Парубия:

«Андрей Парубий — с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины. Он был одним из активных участников национально-демократического движения в конце 80-х, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, последовательным защитником украинской государственности».