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Во Львове "зажгли" новогоднюю елку: как она выглядит (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Во Львове "зажгли" новогоднюю елку: как она выглядит (фото)

Фото: ТСН

Дерево будет подсвечиваться только с 17 до 22 часов.

Во Львове в воскресенье, 18 декабря, в канун Дня Святого Николая "зажгли" новогоднюю елку. В этом году ее высота всего 14 метров, елку украсили в прошлогоднюю иллюминацию.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Елку во Львове традиционно торжественно "зажгли" 18 декабря. Установили его на проспекте Свободы возле Оперного театра.

В городском совете Львова сообщили, что елку городу передало одно из предприятий, ее планировали срезать, поскольку дерево располагалось на теплотрассе. Высота елки в этом году всего 14 метров, в то время как в другие годы в городе устанавливали более высокие деревья. Украсили львовскую елку в прошлогоднюю иллюминацию, уменьшив количество освещения.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Во Львовском городском совете уверяют, что освещение дерева в этом году потребляет 1 кВт в час (для сравнения, электрочайник потребляет за 1 раз от 1,7 до 2,5 кВт, а стиральная машинка – 1.8-2.3 кВт). В случае отключения электроэнергии на проспекте Свободы елку отдельно подсвечивать не будут. Дерево будет подсвечиваться только с 17 до 22 часов. Традиционной Рождественской ярмарки во Львове в этом году не будет.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН
Фото: ТСН
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН
Фото: ТСН
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН
Фото: ТСН
© ТСН
Фото: ТСН

Напомним, в Киеве на Софийской площади уже установили и начинают украшать символическую елку несокрушимости.

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Дата публикации
Просмотры
2142
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