Если 13 декабря идет снег, то зима будет холодная и морозная. / Pexels

Во Львове женщина травмировалась в парке: родные уверяют, что на нее упало дерево

Во Львове женщина травмировалась в парке: родные уверяют, что на нее упало дерево

Будет ли потерпевшая отстаивать свою версию в суде – еще не известно.

Во Львове 67-летняя женщина после прогулки в парке получила травму позвоночника и впереди ее ждет длительное лечение. Женщину вроде бы привалило дерево, так уверяют ее родные.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Мол, пенсионерка утром гуляла с собакой в Стрыйском парке, остановилась, чтобы сфотографировать заснеженные деревья, как одна из веток сломалась и упала на нее.

Но в парке это отрицают. Говорят, их работники стали очевидцами, как ветви упали под тяжестью снега. Но не на женщину, а перед ней. Однако львовянка так испугалась, что поскользнулась и не удержалась на ногах.

Будет ли потерпевшая отстаивать свою версию в суде – еще не известно. В мэрии же призывают воздержаться от прогулок в парках, ведь вес мокрого снега не выдерживает даже крепкая древесина.

«Пациентка с травмой позвоночника, с компрессионными переломами позвонков однозначно должна соблюдать постельный режим, хотя, к счастью, эти переломы не затруднены, функция центральной нервной системы не нарушена», — говорит заведующий отделением нейрохирургии 8 больницы Львова Остап Грищук.

Читайте также:

Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: стало известно, с какой скоростью "летел" 16-летний водитель

Кредиты при свидании: на Харьковщине альфонс придумал хитрую схему и "развел" женщину на 10 тыс. грн

Постепенно сходил с ума: подробности о подрывнике на территории женского монастыря под Москвой