Во Львове женщина вышла замуж за близкого родственника: ее осудили

Во Львове Железнодорожный районный суд вынес приговор местной жительнице, которая помогла своему близкому родственнику дважды незаконно пересечь границу. Для реализации схемы женщина, которая имеет инвалидность, заключила с мужем фиктивный брак.

Об этом говорится в приговоре суда.

Свадьба ради пересечения границы

Как установило следствие, жительница Львова, будучи лицом с инвалидностью II группы, решила помочь своему родственнику выехать из Украины в условиях военного положения. Поскольку законных оснований для выезда мужчина не имел, пара разработала план с «женитьбой».

30 июня 2023 года они прибыли в Добромильский городской совет, где официально зарегистрировали брак. Уже через несколько часов «молодожены» были на пункте пропуска «Шегини».

В тот же вечер, в 22:23, они пересекли границу как пешеходы. Женщина вернулась в Украину через несколько часов, а мужчина — только через два месяца, в конце августа.

Второй выезд стал окончательным

В апреле 2024 года пара снова отправилась к границе. На этот раз они пересекали пункт пропуска «Шегини» на автомобиле марки Audi.

После пересечения государственной границы женщина снова вернулась домой пешком через два дня, а вот ее «муж-родственник» в Украину больше не возвращался. На момент вынесения приговора он до сих пор находится за пределами государства.

Раскаяние и решение суда

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину. Она объяснила, что фиктивный брак уже официально расторгнут, и просила суд строго ее не наказывать, уверяя, что больше подобных правонарушений не будет совершать.

Рассмотрев материалы дела, суд учел:

Искреннее раскаяние подсудимой.

То, что она является инвалидом II группы с детства .

Отсутствие предыдущих судимостей.

Судья признала женщину виновной по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако, учитывая состояние здоровья и признание вины, женщину освободили от реального срока, установив испытательный срок продолжительностью 2 года.