- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 381
- Время на прочтение
- 2 мин
Во Львове женщина вышла замуж за близкого родственника: ее осудили
Львовянка помогла родственнику дважды сбежать за границу.
Во Львове Железнодорожный районный суд вынес приговор местной жительнице, которая помогла своему близкому родственнику дважды незаконно пересечь границу. Для реализации схемы женщина, которая имеет инвалидность, заключила с мужем фиктивный брак.
Об этом говорится в приговоре суда.
Свадьба ради пересечения границы
Как установило следствие, жительница Львова, будучи лицом с инвалидностью II группы, решила помочь своему родственнику выехать из Украины в условиях военного положения. Поскольку законных оснований для выезда мужчина не имел, пара разработала план с «женитьбой».
30 июня 2023 года они прибыли в Добромильский городской совет, где официально зарегистрировали брак. Уже через несколько часов «молодожены» были на пункте пропуска «Шегини».
В тот же вечер, в 22:23, они пересекли границу как пешеходы. Женщина вернулась в Украину через несколько часов, а мужчина — только через два месяца, в конце августа.
Второй выезд стал окончательным
В апреле 2024 года пара снова отправилась к границе. На этот раз они пересекали пункт пропуска «Шегини» на автомобиле марки Audi.
После пересечения государственной границы женщина снова вернулась домой пешком через два дня, а вот ее «муж-родственник» в Украину больше не возвращался. На момент вынесения приговора он до сих пор находится за пределами государства.
Раскаяние и решение суда
В судебном заседании женщина полностью признала свою вину. Она объяснила, что фиктивный брак уже официально расторгнут, и просила суд строго ее не наказывать, уверяя, что больше подобных правонарушений не будет совершать.
Рассмотрев материалы дела, суд учел:
Искреннее раскаяние подсудимой.
То, что она является инвалидом II группы с детства.
Отсутствие предыдущих судимостей.
Судья признала женщину виновной по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако, учитывая состояние здоровья и признание вины, женщину освободили от реального срока, установив испытательный срок продолжительностью 2 года.