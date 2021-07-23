Во львовском дворце Потоцких будуть женить не всех: условия и стоимость

Во львовском дворце Потоцких будуть женить не всех: условия и стоимость

Первые молодожены поражены, что им выпала такая возможность.

С сегодняшнего дня во Львове после двадцатилетнего перерыва возобновились брачные церемонии во дворце Потоцких. Правда, жениться здесь смогут не все.

Рассказывает корреспондент ТСН Наталья Волосацкая.

Дворец Потоцких — одна из самых известных локаций Львова. Первая после 20-летнего перерыва церемония уже закончилась. Состоялась она в зеркальном зале. Расписывалась пара, которая познакомилась 5 лет назад, но заявление о регистрации подала только вчера вечером. Молодожены работают в Польше, но жениться решили именно в родном Львове. И когда им предложили для этого дворец Потоцких были изрядно ошарашены.

«Я рад, что мне выпала возможность здесь побывать и пережить все эти эмоции, это бесценно и это на всю жизнь», — убеждает жених.

Предлагать молодоженам церемонии во дворце — совместная инициатива министерства юстиции и музейщиков. На самом деле, так только восстановили старую традицию, ведь в этих стенах несколько десятилетий был дворец торжественных событий. И именно здесь расписывались тысячи львовян. Поэтому для львовян это очень ценно.

«У людей есть запрос на это, они хотят в этом дворце жениться, потому что их родители, дедушки здесь женились», — убеждает помощник генерального директора Львовской национальной картинной галереи Роман Назаровець.

«Локация не просто новая, она с историческим прошлым, соответственно, я думаю, если есть спрос, есть предложение, согласно таким образом звезды сложились», — говорит начальник западного межрегионального управления Минюста Тарас Грень.

Заключать браки во дворце будут только два раза в неделю — в среду и пятницу с 14 до 16 Голин. По пол часа в одну пару. Расписывать здесь только тех, кто женится по услуге "брак за сутки". Она стоит почти 2000 гривен. И еще минимум столько же придется заплатить за то, чтобы пожениться именно во дворце Потоцких.

Новости Украины: во Львове после двадцатилетнего перерыва возобновились брачные церемонии во дворце Потоцких

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