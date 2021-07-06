Во Львовской области 8-летний мальчик забрался на дерево и отказывался спускаться: его снимали спасатели

Мама ребенка считает, что никакого буллинга не было.

Залез на дерево и отказывался спускаться. На Львовщине спасатели снимали с высоченной березы 8-летнего мальчика. Он залез на нее, потому, якобы, его травили другие дети. Мамины уговоры слезть не помогли, поэтому женщина вызвала помощь.

Об этом 6 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.



Мальчик находился на дереве, ближе к верхушки, на высоте ориентировочно 9 метров. Спасатель показывает березу, на которую взобрался 8-летний Олег. На помощь позвала мама парня. Женщина просит не показывать своего лица. Говорит, пошла на поиски сына около 22:00, поскольку малыш не вернулся домой



"Уже когда я доходила до площадки тьма детей бежит ко мне и говорит, что "тетя Оксана, там ваш Олежка". Я спрашиваю: Олежка, что случилось, а он мне, что у него бросали яблоками, оскорбляли, обзывали", — говорит женщина.

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Час мама уговаривала Олега спуститься, но зря. Говорит очень переживала за сына.



"Несколько лет назад его биологический отец упал с такой высоты, было три перелома позвоночника, мы думали не выживет и когда я увидела его там, понимаете это было как напоминание о тех событиях", — говорит женщина.



Поэтому в конце женщина позвонила спасателям. Но парень тоже их не сразу послушался.

"Когда мы хотели к нему подняться, он был категорически против, угрожал, что выше залезет, если мы будем до него добираться. В ходе этого мы с ним разговаривали, оказалось, что его оскорбляли", — говорит руководитель Глинянского пожарного отделения ДСНС Львовщины Виктор Кардаш.



После получасовых уговоров, спасатели пошли на хитрость и пообещали покатать Олега на пожарной машине. Только тогда парень согласился на помощь. Сейчас объясняет, взобрался на дерево, потому что бежал от других детей.



"Они за мной чего-то гонялись, я не знаю чего", — говорит Олег.



Теперь отец Олега, который живет отдельно, собирается идти на переговоры с обидчиками сына.

"Пообщаюсь, решу, что к чему. Будем выяснять каким-то нормальным способом, без драки", — говорит отец мальчика Дмитрий Лисовенко.



Парень мог залезть на дерево из-за желания привлечь внимание к себе, объясняет детский психолог. Говорит, чтобы выяснить, был ли буллинг или ребенок преувеличивает, родителям нужно поговорить с Олегом спокойно и без осуждения

Но мать Олега считает, что сын залез на дерево из-за шалости и никакого буллинга не было. Поэтому писать заявление в полицию женщина не собирается. Зато обещает еще раз поговорить с парнем об опасности высоких деревьев.

Напомним, во Львовской области в озере утонул 11-летний мальчик.

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