Во Львовской области депутат Мостиского горсовета, убегая от копов, разбил три патрульных авто

Нарушителю удалось остановить только применив оружие
Протаранил полицейские авто, когда убегал от копов - четверо патрульных травмированы.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Во Львовской области правоохранители задержали водителя, который нарушил правила дорожного движения, но по требованию копов не остановился. Во время погони беглец резко тормозил и сдавал назад и протаранил три служебных автомобиля. Четверо ехавших в них полицейских получили травмы.
Нарушителя удалось остановить только применив оружие — полицейские попали в колесо его авто.
Как выяснилось, беглец — 35-летний депутат Мостиского горсовета. Пройти признание на состояние алкогольного опьянения он отказался.
За то, что причинил вред правоохранителям, ему грозит 5 лет лишения свободы.
Читайте также:
"Потому что хорошие дороги": городской голова Харькова объяснил большое количество ДТП в городе
Взлетел в кювет и опрокинулся: во Львовской области разбился насмерть 35-летний мотоциклист (фото)
Смертельное ДТП с автобусом в Болгарии: подробности жуткой аварии и есть ли среди жертв украинцы