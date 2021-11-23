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Во Львовской области депутат Мостиского горсовета, убегая от копов, разбил три патрульных авто

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Во Львовской области депутат Мостиского горсовета, убегая от копов, разбил три патрульных авто

Нарушителю удалось остановить только применив оружие

Протаранил полицейские авто, когда убегал от копов - четверо патрульных травмированы.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Во Львовской области правоохранители задержали водителя, который нарушил правила дорожного движения, но по требованию копов не остановился. Во время погони беглец резко тормозил и сдавал назад и  протаранил три служебных автомобиля. Четверо ехавших в них полицейских получили травмы.

Нарушителя удалось остановить только применив оружие — полицейские попали в колесо его авто.

Новости Украины: во Львовской области задержали водителя, бежавшего от копов

Новости Украины: во Львовской области задержали водителя, бежавшего от копов

Как выяснилось, беглец — 35-летний депутат Мостиского горсовета. Пройти признание на состояние алкогольного опьянения он отказался.

За то, что причинил вред правоохранителям, ему грозит 5 лет лишения свободы.

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