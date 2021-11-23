Во Львовской области депутат Мостиского горсовета, убегая от копов, разбил три патрульных авто

Во Львовской области депутат Мостиского горсовета, убегая от копов, разбил три патрульных авто

Нарушителю удалось остановить только применив оружие

Протаранил полицейские авто, когда убегал от копов - четверо патрульных травмированы.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Во Львовской области правоохранители задержали водителя, который нарушил правила дорожного движения, но по требованию копов не остановился. Во время погони беглец резко тормозил и сдавал назад и протаранил три служебных автомобиля. Четверо ехавших в них полицейских получили травмы.

Нарушителя удалось остановить только применив оружие — полицейские попали в колесо его авто.

Новости Украины: во Львовской области задержали водителя, бежавшего от копов

Как выяснилось, беглец — 35-летний депутат Мостиского горсовета. Пройти признание на состояние алкогольного опьянения он отказался.

За то, что причинил вред правоохранителям, ему грозит 5 лет лишения свободы.

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