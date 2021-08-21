Во Львовской области девочка ради селфи вскарабкалась на вагон и получила удар током в три тысячи вольт

Во Львовской области девочка ради селфи вскарабкалась на вагон и получила удар током в три тысячи вольт

Подросток с полученными травмами находится в больнице.

На Львовщине 14-летняя девочка взобралась на железнодорожный вагон для экстремальной фотографии, и там ее ударило током. С ожогами подростка доставили в больницу. Медики говорят: ребенку повезло, что выжил и не получил тяжелые травмы.

Об этом 21 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Девочка ради селфи вскарабкалась на цистерну на железнодорожной станции "Самбор". Ее мгновенно поразило током. Специалисты говорят, что электрическая дуга была под напряжением в 3000 вольт.

Фотографию потерпевшая так и не сделала. А как ее носилками и веревками снимают с цистерны — снимали уже спасатели.

ГСЧС во Львовской области

По селфи на пути девочка пришла с подружками. Как только ее ударил ток, те начали кричать. Дежурный на вокзале сразу понял — случилось несчастье. Быстро вызвал скорую и спасателей.

"Девочка была полностью в сознании. Была напугана, в состоянии шока. Дуга прошла через все тело и вышла через участок тела", — говорит спасатель Самборского пожарно-спасательного отряда Назарий Гаргай.

Она родилась в рубашке — говорят медики. Потому что не только жива, но и почти невредима. Ее ударило током мощностью в десять раз больше, чем в розетке. Он смертелен для человека.

"У нее ожоги есть обоих ладоней и голени. Это можно считать чудом", — говорит детский врач-анестезиолог Романна Татомир.

К потерпевшей в Самборе ТСН родители не пускают. Да и сами рассказывать ничего не хотят. Единственное, что становится известно от врачей: на железнодорожные пути, говорит девочка, больше ни ногой.

Работники самборского вокзала говорят, что уже устали гонять подростков от вагонов. Говорят, детей влечет экстремальное селфи.

Случаи опасных селфи на железной дороге:

Август 2019-го, Николаев. Для хорошей фотографии 16-летний парень карабкается на электробашню, спасти его так и не удается.

Для хорошей фотографии 16-летний парень карабкается на электробашню, спасти его так и не удается. Одесса. 14-летний подросток лезет на вагон — после поражения током получает ожоги почти половины тела.

14-летний подросток лезет на вагон — после поражения током получает ожоги почти половины тела. Львов. 20-летняя девушка лезет на вагон вместе с парнем. Чудом выживает, получает тяжелые поражения.

"Эти контактные сети находятся под постоянным электрическим током. Если вы приблизитесь на расстояние два и меньше метра, получите поражения электрическим током", — объясняет спасатель Самборского пожарно-спасательного отряда Назарий Гаргай.

Новости Украины: во Львовской области 14-летнюю девушку ударило током на железнодорожном вагоне

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