Во Львовской области фура влетела в магазин и разгромила стены: есть жертвы

По предварительной информации правоохранителей, погибли четыре человека.
Большая автотроща, вечером произошла в городе Рудки Львовской области. Фура нагружена щебнем врезался в магазин.
Об этом сообщает журналистка ТСН.
По предварительной информации правоохранителей, погибли четыре человека. Водитель грузовика не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и в конце влетел в продуктовый магазин.
Свидетели говорят, что сразу после аварии очевидцы самостоятельно отодвинули грузовик и достали из-под нее тела погибших и травмированных. От телесных повреждений водитель грузовика и две женщины погибли на месте. Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, ее госпитализировали. Но спасти пострадавшую медикам не удалось.
В больнице находится и еще один пострадавший человек.
Более об аварию с места событий в выпуске ТСН.19.30