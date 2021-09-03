Во Львовской области фура влетела в магазин и разгромила стены: есть жертвы

Во Львовской области фура влетела в магазин и разгромила стены: есть жертвы

По предварительной информации правоохранителей, погибли четыре человека.

Большая автотроща, вечером произошла в городе Рудки Львовской области. Фура нагружена щебнем врезался в магазин.

Об этом сообщает журналистка ТСН.

По предварительной информации правоохранителей, погибли четыре человека. Водитель грузовика не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и в конце влетел в продуктовый магазин.

Свидетели говорят, что сразу после аварии очевидцы самостоятельно отодвинули грузовик и достали из-под нее тела погибших и травмированных. От телесных повреждений водитель грузовика и две женщины погибли на месте. Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, ее госпитализировали. Но спасти пострадавшую медикам не удалось.

В больнице находится и еще один пострадавший человек.

Более об аварию с места событий в выпуске ТСН.19.30

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