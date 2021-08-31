Во Львовской области художники планируют восстановить костел 18 века: чем уникальный памятник

Барочная памятник архитектуры находится в аварийном состоянии.

Во Львовской области два десятка известных художников собрались, чтобы создать эскизы будущих картин Годовицкого костела всех Святых. Барочный памятник архитектуры 18 века в настоящее время находится в аварийном состоянии.

Чем он уникален и как художники планируют ее восстановить, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 31 августа.

Под классическую музыку на берегу живописного озера в селе Годовица известные художники делают зарисовки римско-католического костела Всех Святых. Ему более 250 лет, но он погибает. Анатолий Криволап в Годовицу приехал за впечатлениями, а писать в мастерской. Говорит: его покорила величие костела. "Мы теряем очень важную часть истории. Ни одно правительство этим не занимался и это очень печально", — отмечает художник Анатолий Криволап.

Святыню Годовицкий костел в 1758 году построил известный архитектор Бернард Меретинин, а украсил гениальный Георг Иоганн Пинзель. С липы вырезал иконостас. Впрочем, сейчас храм без пола и крыши, потому что их во времена Союза уничтожил пожар.

Перед тем почти все скульптуры Пинзеля вывезли в Львовскую картинную гарелерею. Тем их и спасли. "Сохранилось еще аутентичное не распятие, а крест, на котором был распятия созданное Иоганном Георгом кистью", — говорит директор Народного дома села Годовица Оксана Петрив.

Скульптуры в безопасности. В 2012 году даже побывали в Лувре, а вот костел продолжает разрушаться. Чтобы его уберечь, сотни художников объединились в проект "Под звездой Пинзеля": устраивают благотворительные концерты, показы мод, теперь — пленэр.

Новости Украины: во Львовской области 20 известных художников собрались, чтобы восстановить костел

"Это памятник национального значения в аварийном состоянии, который не имеет не владельца. Должны быть какие-то юридические документы, что ускорили бы передачи этой земли и этого уникального храма общине например. Или это консервация будет, или консервация, а затем реставрация и восстановление — это уже решают архитектуры. Тогда уже собирать средства", — пояснила автор проекта "Под звездой Пинзеля" Ивона Лобан.

Известные художники будут месяц рисовать увиденное. Затем будет выставка. Возможно, ее увидят те, кто сможет помочь спасти храм.

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