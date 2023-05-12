Во Львовской области мужчина застрелил соседа, ранил его тещу и сбежал в лес: раньше его судили за нападение с топором

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.

В стрельбе во Львовской области мужчина убил соседа и ранил его тещу. По словам потерпевшей семьи, 61-летний мужчина возвращался с поля мимо их двора, его пес напал на ребенка, произошла ссора. После чего мужчина якобы сходил за ружьем домой и начал стрелять, говорится в ТСН.

В ходе следственного эксперимента жена погибшего Марьяна показала дыры от пули на дверях и другие повреждения. Говорит, их сосед выстрелил из ружья трижды. "Из первого маму ранил, а из второго мужа, а третий выстрел в дверь", — говорит она.

А началось все с того, рассказывает Светлана, что 61-летний Роман возвращался с поля по дороге мимо их двора, где было немало детей. “Подозреваемый шел с собакой. Собака набросилась на ребенка, ребенок стал ногой отталкиваться от собаки и уже подозреваемый начал к ребенку: "что ты делаешь, чего ты бьешь собаку", — рассказывают в полиции.

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“Муж говорит, почему ты ребенка трогаешь, отстань. Вышла мама, говорит уходи, почему ты мешаешь детям, дети тебя боятся. Он развернулся и улетел”, — вспоминает жена погибшего.

А уже скоро, говорят в полиции, вернулся с ружьем и начал стрелять. Анна получила ранения, 37-летний Марьян пытался спрятаться, но не успел – сосед попал ему в голову. "Муж кричит, зять упал, выбежала, хотела медицинскую помощь оказывать, уже было поздно", — вспоминает раненая.

Дети не пострадали чудом, добавляет Светлана. Муж Анны вызвал полицию и скорую, а стрелок убежал. “До приезда полиции ружье спрятал в кусты, а сам скрылся. "Привлекали дрон, поисковые собаки. Он был задержан в лесном массиве в ночное время”, — рассказывают следователи.

После задержания Роман во всем признался, говорят в полиции. По его словам, стрельба стала следствием давнего конфликта из-за границы. Задержанный живет с сестрой на холме, куда ведет единственный путь как раз во двор погибшего Марьяна. Несколько лет назад Роман уже судили за нападение с топором на соседа, тогда обошлось легкими повреждениями. В селе рассказывают, что стрелок с сестрой имели конфликты не только с пострадавшей семьей.

Убил соседа и ранил его тещу. На Львовщине мужчина открыл стрельбу из-за пса

В доме задержанного никого нет, только во дворе бегает собака, которая тогда напала на парня. Сам стрелок в СИЗО без права внесения залога. Ружье зарегистрировано на его родственника. Впереди мужчину ждет судебно-психиатрическая экспертиза, а затем – суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.

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