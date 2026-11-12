Во Львовской области мужчину оштрафовали на 51 000 гривен из-за посылки в США: что он отправил

Мужчину наказали из-за посылки в США / © pixabay.com

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Во Львовской области мужчину оштрафовали на 51 000 гривен за посылку в США, в которой находилась система обнаружения дронов. Посылку перехватили таможенники на сортировочном терминале возле Львова, а сам обвиняемый пошёл на сделку со следствием и перечислил 50 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Пустомытовского районного суда Львовской области

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Мужчина отправил посылку в Калифорнию, но её задержали на Львовской таможне

Как установил суд, 3 июня 2025 года мужчина в отделении «Новой почты» № 35 в Хмельницком оформил международную экспресс-отправку в город Модесто (штат Калифорния, США). В посылке находилась мобильная система обнаружения дронов (дрон-детектор) KCEOH-L (MDDSR1 Ксеон-L) производства ООО «Ксеоникс Технолоджи» в комплекте с четырьмя антеннами.

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Данное устройство относится к товарам двойного назначения, поэтому для его вывоза за границу требуется специальное разрешение Государственной службы экспортного контроля Украины, которого у отправителя не было. Уже на следующий день, 4 июня, посылку задержали и изъяли во время таможенного контроля на Центральной сортировочной станции «Новой почты» таможенного поста «Львов-почтовый» в селе Мурованое под Львовом.

Соглашение со следствием, служба в ВСУ и пожертвование в пользу армии

В сентябре 2026 года подозреваемый заключил соглашение о признании вины с прокурором Львовской областной прокуратуры. При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств:

мужчина ранее не был судим и привлекается к ответственности впервые;

он проходил военную службу в ВСУ по мобилизации, где получил положительную характеристику;

полностью признал свою вину и содействовал следствию;

в подтверждение искреннего раскаяния добровольно перечислил 50 тысяч гривен на нужды Вооружённых Сил Украины.

Решение суда

9 ноября 2026 года Пустомытовский районный суд утвердил соглашение о признании вины:

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных поставок товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и назначен согласованный штраф в размере 51 000 гривен (3000 необлагаемых минимумов доходов граждан). Изъятый дрон-детектор KCEOH-L (Ксеон-L) конфискован в доход государства. С осуждённого также взыскано 22 764 гривны за проведение судебной экспертизы.

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