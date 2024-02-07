Во Львовской области начали отключать свет: кто останется без электричества и какой рекордный долг

Во Львовской области выключают питание бытовым должникам электроэнергии. Первые в списке отключения те, у кого задолженность десятки тысяч гривен. Ее накопили с начала войны – пока действовал мораторий на отключение.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Жительница Львовщины Дария признает, коммунальные услуги не платит не первый год, потому что нечем.

У нее счетчик расположен снаружи – доступ к нему свободен. Электричество выключают быстро. Такая же ситуация с долгом у жителя Львовщины. Но на этот раз счетчик внутри дома, но и он впускает энергетиков.

Жители трехэтажного дома во Львовской области тоже не платят за электричество. Их соседи говорят – семья за границей. Энергетики утверждают: в этом доме электроэнергию выключают уже не в первый раз. Здесь давние долги. Питание выключат напрямую из электроопоры.

Отключение света

Сейчас во Львовской области более двухсот тысяч должников. Общий долг за электроэнергию составляет более двухсот миллионов гривен. Первыми отключают питание тем, у кого – от 20 до 80 тысяч гривен. Есть и рекордсмен – задолжающий аж 180 тыс. грн.

"Каждый должник получает письмо предупреждения о том, что его готовят к отключению и после этого у него будет 10 рабочих дней, чтобы погасить сумму долга", — говорит менеджер по коммуникациям "Львовэнергосбыта" Юлия Потиевская.

Если свет отключили, восстановить его потребителю будет стоить около полутора тысяч гривен. И ждать придется – от 3 до 5 дней.

Отключение света

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Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заверил, что повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей во время отопительного сезона или после его завершения даже не обсуждается.

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