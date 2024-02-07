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Во Львовской области начали отключать свет: кто останется без электричества и какой рекордный долг

Во Львовской области начали отключать свет: кто останется без электричества и какой рекордный долг

Отключение света во Львовской области

Во Львовской области должникам начали выключать электричество.

Во Львовской области выключают питание бытовым должникам электроэнергии. Первые в списке отключения те, у кого задолженность десятки тысяч гривен. Ее накопили с начала войны – пока действовал мораторий на отключение.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Жительница Львовщины Дария признает, коммунальные услуги не платит не первый год, потому что нечем.

У нее счетчик расположен снаружи – доступ к нему свободен. Электричество выключают быстро. Такая же ситуация с долгом у жителя Львовщины. Но на этот раз счетчик внутри дома, но и он впускает энергетиков.

Жители трехэтажного дома во Львовской области тоже не платят за электричество. Их соседи говорят – семья за границей. Энергетики утверждают: в этом доме электроэнергию выключают уже не в первый раз. Здесь давние долги. Питание выключат напрямую из электроопоры.

Отключение света / ©
Отключение света

Сейчас во Львовской области более двухсот тысяч должников. Общий долг за электроэнергию составляет более двухсот миллионов гривен. Первыми отключают питание тем, у кого – от 20 до 80 тысяч гривен. Есть и рекордсмен – задолжающий аж 180 тыс. грн.

"Каждый должник получает письмо предупреждения о том, что его готовят к отключению и после этого у него будет 10 рабочих дней, чтобы погасить сумму долга", — говорит менеджер по коммуникациям "Львовэнергосбыта" Юлия Потиевская.

Если свет отключили, восстановить его потребителю будет стоить около полутора тысяч гривен. И ждать придется – от 3 до 5 дней.

Отключение света / ©
Отключение света

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Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заверил, что повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей во время отопительного сезона или после его завершения даже не обсуждается.

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