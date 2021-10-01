Во Львовской области нетрезвый водитель опрокинул авто с туристами: мужчине изберут меру пресечения

В салоне находилось семь человек.

В горах Львовской области на автомобиле травмы туристы: водителю изберут меру пресечения.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 1 октября.

Нетрезвый 47-летний местный житель на УАЗике вез семь человек на гору Высокий Верх. Он не справился с управлением. Авто перевернулось, а пассажиров разбросало в разные стороны.

Врачей скорой на гору везли спасатели. Они и спускали пострадавших. Три человека в с переломами и ушибами госпитализировали. Водитель сейчас тоже находится в больнице и еще под стражей полиции.

Отмечается, что в Карпатах ребята устраивали мальчишник перед свадьбой. Водителя на внедорожнике посоветовал владелец усадьбы, где они остановились. Говорят: не заметили, что водитель пьян. "Первый раз он заглох на подъеме вверху. Мы его завели с третьего раза. Уже на самой горе, где вышки, он съехал с грунтовой дороги в кювет. Нас выбросило", — говорит один из пострадавших.

Новости Украины: водителю, из-за которого травмировались туристы, сегодня изберут меру пресечения

Гора Высокий Верх популярная среди туристов: там есть горнолыжный комплекс и подъемник. Иногда отдыхающие снимают у местных жителей джипы или квадроциклы, хотя подниматься на гору не приспособленным транспортом — опасно. "Садятся по шесть человек к УАЗика. Едут на скорости. Мы обращались в областной совет по этому поводу. Очень много жалоб", — говорит начальник горнолыжного комплекса Степан Кира.

Напомним, в прошлом году грузовик, который вез 23 белорусов, перевернулась 40-метровой высоты в реку. Три человека погибли, десять получили травмы. Уголовное дело возбуждено по двум статьям — это нарушение правил дорожного движения и выпуск на маршрут неисправного транспортного средства.

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