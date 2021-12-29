Во Львовской области пьяный водитель въехал в цистерну с пропаном: движение по трассе Киев-Чоп затруднено

Во Львовской области пьяный водитель въехал в цистерну с пропаном: движение по трассе Киев-Чоп затруднено

Пока с дороги не убрали цистерну, полиция организовала по трассе реверсное движение.

Уже полсутки затруднено движение на трассе Киев-Чоп на Львовщине из-за аварии, в которую попала фура, перевозившая пропан.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Авария произошла в селе Ямпиль, и ее вызвал нетрезвый водитель. За рулем легковушки он не справился с управлением и выехал на встречную, где столкнулся с грузовиком. От удара съехала в кювет, а цистерна с пропаном перегородила полосу движения.

На трассе "Киев-Чоп" почти 15 часов затруднено движение из-за ДТП | Новости Львовской области

Никто не пострадал, пока об утечке опасного газа тоже не сообщается.

Драгер показал, что водитель легковушки был пьян – в крови полтора промилле алкоголя. Пока с дороги не убрали цистерну, полиция организовала по трассе реверсное движение.

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