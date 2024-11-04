Во Львовской области разразился новый скандал в приюте для детей: что говорят власти и воспитанники заведения

На Львовщине разразился еще один скандал с приютом для детей. О нарушении в заведении заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Что написал омбудсмен

Дмитрий Лубинец сообщил, что в приюте для детей есть изолятор.

"Детей помещают в изолятор как наказание. Известно факт пребывания там детей в течение 5-ти дней. Администрация заведения объяснила это тем, что дети симулируют болезнь, чтобы не идти в школу", — говорится в сообщении.

Что говорят в приюте

Не наказание – отрицают и в администрации и педиатр заведения. Изолятор только для тех, кто действительно заболел.

Изолятор

"Повышение температуры, головные боли, боли в животе, какая-то сыпь, у нас были с ветрянкой дети, так мы изолировали", — говорит врач-педиатрина приюта Наталья Коваль.

12-летняя Саша как раз была на изоляции, когда приезжала комиссия.

"Это не было наказание, я болела, у меня болел живот и меня положили в изолятор. На 2 дня. Чтобы понять, почему у меня болел живот и дать медикаменты", – говорит девочка.

А о враче в сообщении уполномоченного по правам человека указано, что работает без лицензии. Педиатр показывает ТСН сертификат врача-специалиста. В медицине говорит уже 15 лет.

"Лицензия дается на частный медицинский центр, а у нас не есть медицинский центр и больница. Они не требовали, а написали в телеграммах, вообще ничего здесь о лицензии ко мне не говорили", — говорит Наталья Коваль.

Наталья Коваль

О сообщении омбутсмена директор учреждения говорит со слезами.

"Я бы уже давно написала заявление и уволилась, но если я уволюсь это значит, что это правда. И мне жить здесь в том городе", — говорит директор приюта Светлана Гаврилюк.

Говорит, все написанное – неправда. В приюте качественный ремонт, дети ухожены, питают их хорошо, ходят в общеобразовательную школу. А почему некоторые находятся в приюте более двух лет объясняют так.

"Много есть людей, которые хотят взять детей? Много есть? Это просто взять написать программу, давайте мы закроем все интернаты, все заведения, а детей будут усыновлять. А кто возьмет детей, если есть семейные группы, например, 4 детей. Если среди детей есть стоящие на учете в полиции за кражи", — говорит она.

Светлана Гаврилюк

Говорит, до февраля 2022 года не было ни одного случая, когда ребенок жил бы в приюте более 90 дней. С начала полномасштабного вторжения через заведение прошли 400 детей со всей Украины. Сейчас здесь 26 питомцев. Шестнадцать из Запорожья, другие из Киевской и Львовской.

"Наши дети имеют статус ВПЛ, они приехали из такого же заведения из Запорожской области. Сейчас когда они все разбомблены о 90 днях говорить, я считаю это просто не толерантно, куда их имею дети", — говорит начальник Службы по делам детей Львовской ОВА Владимир Лис.

15-летняя Аня из Запорожья здесь два года.

"Здесь хорошие воспитатели, очень хорошие. Здесь новые ремонты, мы живем в нормальных обстоятельствах, едим вкусную теплую еду. Новые вещи, к нам приезжают волонтеры. Мы можем рисоваться. Проводить праздники, снимать видео, у нас есть телефоны, у нас нет такого, что глаз да глаз", — говорит Аня.

Приют во Львовской области

Во львовской администрации говорят, официального письма о нарушении им никто не отправлял. А опубликованное называют ложью. Мол, только заинтересованы в реогранизации или закрытии подобных заведений. Чтобы каждый ребенок был на попечении семьи. Но это совсем не просто. И речь не идет об игнорировании реформы, как отмечено в сообщении омбудсмена. Поэтому в госадминистрации ждут официальное письмо от офиса омбудсмена, чтобы опровергнуть все обвинения.

Напомним, во Львовской области разгорелся скандал, связанный с обвинениями воспитанников интерната в адрес директора по издевательствам и сексуальному насилию. Воспитанники неоднократно жаловались на инциденты, но директор эти обвинения отрицает.

Закрывали детей в изоляторе! На Львовщине вспыхнул еще один скандал с приютом!

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