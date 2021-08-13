Во Львовской области во время движения загорелась фура, которая перевозила краску и устройства для сварки (видео)

Во Львовской области во время движения загорелась фура, которая перевозила краску и устройства для сварки (видео)

Причины возгорания фуры пока неизвестны.

На Львовщине пожарные час тушили грузовик. Фура загорелась прямо посреди трассы "Львов-Тернополь" возле села Тарасовка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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К счастью, из-за инцидента водитель фуры не пострадал, поскольку смог вовремя покинуть машину и отбежать на безопасное расстояние. Но на автодороге образовались пробки. А густой черный дым было видно на десятки километров.

Известно, что грузовиком мужчина перевозил бочки с краской и устройства для сварки. В результате пожара все это выгорело дотла. Почему загорелась фура, сейчас выясняют.

Новости Украины: во Львовской области прямо посреди трассы тушили грузовик

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