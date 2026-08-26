Во Львовской области военнослужащий обнаружил уникальный артефакт возрастом 11 000 лет: видео

Во Львовской области мужчина нашел зуб мамонта / © ТСН

Реклама

Зуб мамонта, возраст которого составляет не менее одиннадцати тысяч лет, случайно обнаружили во Львовской области.

28-летний военнослужащий во время отпуска купался в местной реке и наткнулся на ценную находку. По образованию он географ, поэтому сразу понял — это не просто камень. И не ошибся.

Реклама

Где теперь будет храниться зуб мамонта и насколько он редкий — расскажет корреспондентка ТСН Маричка Кужик.

Реклама

Семь с половиной килограммов истории для родного вуза

Семь с половиной килограммов — столько весит этот зуб. Сейчас он находится на географическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко. Именно здесь учился военнослужащий Владимир, который его нашел. И знания, полученные шесть лет назад, помогли ему мгновенно распознать уникальную находку.

«Это был обычный летний день, я пошел на реку купаться. Я просто шел по пляжу, смотрю — интересный объект. Поскольку я уже занимался геоморфологией, часто ездил на практику вместе со студентами, сразу понял, что это какая-то окаменелость», — вспоминает защитник Владимир Проць.

И вот Владимир снова сидит за студенческой партой. Но вместо конспектов он рассматривает свою находку вместе с бывшими преподавателями — боец решил подарить её студентам.

«Чтобы будущие студенты могли увидеть и прикоснуться к части истории нашего края. Думаю, это будет для них максимально полезно», — добавляет Владимир.

Реклама

«Если студент увидит это собственными глазами и удивится размерам этого зуба, то он попытается представить себе, каким же должен был быть этот мамонт!» — отмечает профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета Андрей Богуцкий.

Какими были древние гиганты и почему эта находка уникальна

Размеры животных действительно впечатляли: мамонты могли весить около 12 тонн и доживать до 60 лет. За это время у них шесть раз вырастали новые зубы.

«У мамонтов было 4 зуба: 2 в верхней челюсти и 2 в нижней. Зубы очень крепкие, покрытые эмалью. Они были травоядными, питались растительной пищей и не употребляли животной пищи», — объясняет профессор Андрей Богуцкий.

На территории современной Украины мамонты исчезли более 11 тысяч лет назад — когда отступила многолетняя мерзлота. А вот в мире последние популяции этих животных просуществовали значительно дольше.

Реклама

«Когда на нашей территории жил последний мамонт, это было на острове Врангеля около 3,5–4 тысяч лет назад. То есть в то время, когда в Египте уже стояли пирамиды в Гизе», — отмечает доцент кафедры геоморфологии и палеогеографии Елена Томенюк.

Когда-то на мамонтов охотились люди каменного века: мясо они ели, а из костей строили жилища. Поэтому в Украине до сих пор находят огромные фрагменты скелета, бивни и зубы.

«Мамонт был очень распространён здесь, на территории западных областей Украины. По крайней мере, на Волыно-Подольской возвышенности известно более 600 — а я думаю, и значительно больше — мест, где были найдены бивни, зубы и другие фрагменты тела», — отмечает Андрей Богуцкий.

Поэтому сама по себе такая находка не является сенсационной, говорят ученые. Однако степень ее сохранности действительно впечатляет.

«Главная проблема этих находок во время раскопок заключается в том, что, как только их вынимают на воздух, они очень быстро начинают разрушаться. Но уникальность или, если можно так сказать, особый интерес этой находки заключается в том, что она находится в прекрасном состоянии сохранности», — подчеркивает Елена Томенюк.

На факультете искренне рады тому, что отныне студенты смогут изучать настоящий зуб мамонта прямо в аудиториях, а не в музейных витринах. Тем временем Владимир, которому случайная находка напомнила о давнем увлечении, уже размышляет над тем, не продолжить ли ему занятия наукой в аспирантуре после победы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: 24 РАНЕНЫХ в Краматорске! МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ СЕМЬИ! | ТСН 19:00 25 АВГУСТА

Новости партнеров