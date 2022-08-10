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Во Львовской области "волонтеры" завезли 150 авто якобы для ВСУ

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Во Львовской области "волонтеры" завезли 150 авто якобы для ВСУ

Вместо того чтобы отдать авто на фронт, злоумышленники наладили схему продажи машин.

Автомобили, бесплатно переданные из-за границы, пустили в продажу. В торговле автомобилями для военных подозревают группу дельцов во Львовской области.

Об этом говорится в эфире ТСН.19:30 за 9 августа.

По данным следствия, с апреля группировка ввезла в Украину в качестве гуманитарной помощи для военных почти полторы сотни авто. Но вместо того чтобы отдать на фронт, машины продавали.

Сделки, рассказывают правоохранители, организовал житель Днепра. Для этих махинаций злоумышленник даже учредил благотворительную организацию.

Чтобы разоблачить группировку, полицейские провели оперативную закупку трех авто. После 30-ти обысков у фигурантов копы изъяли более тридцати автомобилей, которые тоже ввезли как гуманитарную помощь.

Если вину мужчин докажут, им грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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