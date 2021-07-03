Во Львовской области ядовитые змеи кусают людей прямо во дворе: как уберечься

Две пострадавшие женщины сейчас находятся в ренимации.

Во Львовской области ядовитые змеи покусали двух женщин, пострадавшие сейчас находятся в реанимации. Они — жительницы горного района, и пресмыкающиеся заползли просто к ним во двор. В Украине пока нет сыворотки против яда распространенной змеи — гадюки карпатской — говорят медики.

Как лечат пострадавших и как уберечься от укусов — смотрите в выпуске ТСН.19.30 3 июля.

Змея укусила жительницу Славского Ольгу Плечий прямо во дворе. Женщина несла двухлетнюю дочь в дом и почувствовала, как что-то ужалило в ногу. Ничего в траве не разглядела, подумала, что это пчела. И теряла время. Яд просачивался в кровь.

Только спустя два часа, когда змея снова приползла, Оля все поняла и примчалась в больницу.

"Я ее не увидела, в шлепанцах была, ребенок на руках. Слышу, что меня что-то вжальнуло, но так сильно", — рассказывает Ольга. У нее нога отекла и посинела, женщина едва шевелит ней и почти не встает.

А вот соседку по реанимации 54-летнюю Оксану Кеник, также жительницу Славского, гадюка укусила в руку, когда женщина полола цветы возле дома.

"Перчатки забыла одеть, пошла полоть, слышу как меня что-то ужалило. Далее полю, смотрю змея. Сразу обратилась к своему сыну", — рассказывает пострадавшая.

Пока ждала скорую, сын оказывал первую помощь.

"Говорили разрезать лезвием, мы дали перекись. Сын мой и душил, думала палец оторвет", — рассказывает Оксана Кеник.

Именно этого делать не надо, говорят медики. Чтобы не травмировать рану еще больше.

"Не знаю, кто эту помощь медицинскую рекомендовал, ничего разрезать не надо, надо обездвижить конечность, много пить, холод приложить и ехать в медицинское учреждение", — говорит медицинский директор Сколивской центральной больницы Оксана Ярмола.

Женщины сейчас находятся в реанимации, но без угрозы для жизни — говорят медики. И жалуются — сыворотки против яда гадюки карпатской уже давно нет, есть только против степных змей. Ее колют только в критических случаях, поскольку может возникнуть сильная аллергическая реакция. Поэтому пациенток лечат симптоматически.

"К сожалению, антидота у нас нет на рынке Украины с 2014 года, мы покупать не можем за государственные средства, потому что он просто не зарегистрирован. Польская сыворотка, которую мы имели, которая близка есть по территории, изготовлена в соответствии от змей этого региона, мы ее применяли, она была действенная", — говорит Оксана Ярмола.

В горном районе Львовской области пресмыкающихся можно встретить где угодно, говорят местные. Наталия ежедневно собирает в лесу ягоды. Одевается в длинные брюки и закрытую обувь. Потому что почти каждый раз наталкивается на змей.

"Аист остановился, он прошел буквально метров тридцать, от силы, то четыре штучки съел. Она не нападет, они, наверное, такие же трусы как и мы. Надо обойти стороной, чтобы не задевать змею", — советует женщина.

В Украине водится около двадцати видов змей и из них три — ядовитые. Они действительно не нападают первыми — говорят герпетологи. Но любое ваше движение могут расценить как опасность и ужалить, защищаясь.

"Яд гадюки — это вещество, чтобы выработать которое, ей надо потратить достаточно много энергии, и так избавиться от своих питательных веществ, поэтому она им совсем не хочет разбрасываться. Так что она напрасно кусать не будет, даже есть случаи, когда змея кусает, но не выпрыскивают яд", — говорит председатель Львовского отделения герпетологического общества Тарас Гринчишин.

В лес или высокую траву специалисты советуют заходить в соответствующей одежде и обуви и с палкой. Ей нужно простукивать заросли перед собой. Гадюки глухие, но слышат вибрацию, поэтому побегут. Но если же укуса избежать не удалось — нужно сразу ехать в больницу.

Напомним, на побережье Азовского моря отдыхающих также донимают пресмыкающиеся. Их развелось очень много, а такое соседство людям не нравится.

Новости Украины: женщин из Львовской области покусали змеи, против яда которых нет сыворотки

Маричка Кужик Андрей Попович, Львовщина, ТСН, 1 + 1.

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