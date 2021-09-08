Во Львовской области за борды с адресами должников оштрафовали чиновников "Стрыйводоканала" и горсовета

Рекламные щиты с должниками в Стрыю появились в начале лета.

На Львовщине за распространение персональных данных оштрафовали чиновников "Стрыйводоканала" и стрыйской горсовета, в начале они лета вывесили в городе билборды с адресами и суммами долга горожан за воду.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

На улицах Стрыя билборды провисели почти месяц и вызвали настоящий скандал. На них широкой общественности выставили адреса должников за воду и суммы долга — они стали гордостью местного водоканала. И предметом иска для юристов.

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«Место проживания, об этом говорил Конституционный суд в своем толкование информацию персонально характера», — отмечает юрист Ярослав Жукровский.

Рекламные щиты с должниками в Стрые появились в начале лета. Кроме адресов и сумм долга, на щите надпись — вами «гордится» община города. На четыре борды выборочно попала сотня неплательщиков.

«Выбрали должников с наибольшими долгами. Ну и частично тех, которые не шли на контакт с нашими контролерами», — отмечает заместитель директора КП« Стрыйводоканал» Роман Палюк.

«Бедные люди пенсионного возраста первые идут платить за коммунальные услуги, а люди, далеко не бедные, не платят», — добавляет заместитель городского головы Стрыя Михаил Журавчак.

Идея билбордов оказалась удачной — уверены в водоканале. Потому что благодаря им с 9 миллионов долга за считанные дни вернули 300 тысяч. Но нарушили закон и провозгласили персональные данные, видимо юрист Ярослав Жукровский. Это именно он после сюжета ТСН обратился к уполномоченному ВР по правам человека с жалобой на водоканал. Так дело пошло в суд.

«Вместо того, чтобы пойти в суд и взыскивать с людей долги, водоканал решил позаниматься самодеятельностью, которая вышла за пределы действующего законодательства», — отмечает юрист.

Люди, чьи адреса попали на билборди- возмущены. Более того, оказывается, кого-то назвали должником, а он платил.

Иск к коммунальщикам суд рассматривал несколько месяцев. И признал таки, что они виновны. Руководителя «Стрыйводоканала» оштрафовали на 1700 гривен, специалист по ЖКХ горсовета должен заплатить чуть больше 5000.

Городские чиновники и водоканал будут подавать апелляцию. «Мы ждем оригинала решения суда, после чего дадим на оценку нашим юристом. Мы категорически не согласны с решением суда, будем обжаловать», — отметили чиновники.

Между тем юристы советуют идти в суд пострадавшим, чьи адреса оказались на билбордах. И подавать иски о взыскании морального вреда.

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