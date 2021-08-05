Во Львовской области забрали у людей спасенную косулю, которая нападала на окружающих

Во Львовской области забрали у людей спасенную косулю, которая нападала на окружающих

Пострадавших как минимум четыре — именно столько жалоб на косулю получил староста села

На Львовщине у семьи забрали косулю. Маленького травмированного зверька глава семейства нашел в лесу. Более года Бэмби жил во дворе у людей, но когда у него выросли рожки, стал бодаться и нападать на людей. Среди пострадавших были и взрослые, и дети.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Людмила показывает конюшню, куда недавно переселили Бэмби. До этого он жил в доме и спал в детской комнате. «Он спал всю зиму с детьми на диване, он имел отдельно диван, так научили его», — рассказывает владелица животного Людмила .

Гулял Бэмби во дворе, но научился сам открывать калитку и несколько раз убегал. За это время травмировал людей, среди них и дети. «Побил мне дочь, на почках, на ножке, на груди, была в синяках, ребенок не мог на второй день ни встать с кровати, ни есть», — рассказывает мама пострадавшей.

Пострадавших как минимум четыре — именно столько жалоб на косулю получил староста деревни и решил вмешаться. «Он уже большой... И он уже защищают свою территорию и соответственно он уже начинает быть таким агрессивным», — констатирует староста Станиславческого округа Владимир Ясинский.

Новости Украины: во Львовской области у семьи забрали косулю

Путем переговоров хозяева согласились добровольно отдать Бэмби охотничьему хозяйству. Младших детей Людмила отправила гулять, чтобы они не плакали. Но самой слез сдержать не удается. Косулю пакуют в машину и везут в огромный вольер. Теперь новый дом Бэмби — два гектара огороженной территории.

Дикого зверя нельзя забирать из природы, потому что потом на свободе он не выживет, особенно без предварительной реабилитации, говорит руководитель охотничьего хозяйства.

«Оно привыкло к домашним собакам, к детям, к людям, которые уважают, заботятся и ухаживают. Попадая в природу, такое животное совсем не адаптировано и может легко стать добычей тех самых бродячих собак, лисиц, хищников других», — объясняет Андрей Яремчук.

Даже травмированного зверя не стоит сразу забирать домой. Следует вызвать ветеринара, или лесника, они подскажут, что делать.

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