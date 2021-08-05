Во Львовской области забрали у людей спасенную косулю, которая нападала на окружающих

Пострадавших как минимум четыре — именно столько жалоб на косулю получил староста села
На Львовщине у семьи забрали косулю. Маленького травмированного зверька глава семейства нашел в лесу. Более года Бэмби жил во дворе у людей, но когда у него выросли рожки, стал бодаться и нападать на людей. Среди пострадавших были и взрослые, и дети.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Людмила показывает конюшню, куда недавно переселили Бэмби. До этого он жил в доме и спал в детской комнате. «Он спал всю зиму с детьми на диване, он имел отдельно диван, так научили его», — рассказывает владелица животного Людмила .
Гулял Бэмби во дворе, но научился сам открывать калитку и несколько раз убегал. За это время травмировал людей, среди них и дети. «Побил мне дочь, на почках, на ножке, на груди, была в синяках, ребенок не мог на второй день ни встать с кровати, ни есть», — рассказывает мама пострадавшей.
Пострадавших как минимум четыре — именно столько жалоб на косулю получил староста деревни и решил вмешаться. «Он уже большой... И он уже защищают свою территорию и соответственно он уже начинает быть таким агрессивным», — констатирует староста Станиславческого округа Владимир Ясинский.
Путем переговоров хозяева согласились добровольно отдать Бэмби охотничьему хозяйству. Младших детей Людмила отправила гулять, чтобы они не плакали. Но самой слез сдержать не удается. Косулю пакуют в машину и везут в огромный вольер. Теперь новый дом Бэмби — два гектара огороженной территории.
Дикого зверя нельзя забирать из природы, потому что потом на свободе он не выживет, особенно без предварительной реабилитации, говорит руководитель охотничьего хозяйства.
«Оно привыкло к домашним собакам, к детям, к людям, которые уважают, заботятся и ухаживают. Попадая в природу, такое животное совсем не адаптировано и может легко стать добычей тех самых бродячих собак, лисиц, хищников других», — объясняет Андрей Яремчук.
Даже травмированного зверя не стоит сразу забирать домой. Следует вызвать ветеринара, или лесника, они подскажут, что делать.