Во Львовской области женился военный, потерявший ногу на передовой

Во Львовской области обручились раненый военный и девушка, которая его ждала. До войны времени сыграть свадьбу не нашли. Но после того, как мужчина потерял на передовой ногу, решили пойти в ЗАГС. Оба далеко от дома, поэтому организовать праздник им помогли волонтеры.

О сюрпризах, которые подготовили защитнику и его невесте волонтерские войска, в эфире марафона "Единые новости" рассказала корреспондентка ТСН Наталья Волосацкая.

Андрей сделал предложение Анне далеко от родного Кропивницкого, где они живут, — во Львовской области. Сюда бойца доставили с фронта для лечения. Возлюбленная примчалась к нему и неожиданно стала невестой.

Анна и Андрей уже три года вместе, до войны на свадьбу времени не нашли. Но сейчас твердо решили: женятся. Гости на церемонии – волонтеры: украинские и иностранные. Именно волонтеры вместе и продумывали, какую устроить свадьбу бойцу. Как только узнала, что пара идет в ЗАГС, Леся бросила клич в соцсетях и за считанные часы нашла все для церемонии. Для молодоженов это стало сюрпризом.

От началом полномасштабного вторжения России Андрей сам пошел в военкомат — тот был в ста метрах от дома. Ждать повестку у мужчины и мысли не было. Его подразделение направили в Луганскую область. 23 апреля возле Лисичанска Андрей получил тяжелое ранение.

"На позиции были обстрелы и прилетела ко мне мина и все. У нас оборонная позиция была, наблюдали чтобы не прорвались и одна из тех возле меня приземлилась", — вспоминает боец.

Врачи спасли его, но ногу пришлось ампутировать.

Сейчас молодожены сожалеют об одном, что не поженились раньше. А вот о том, что вызвался воевать добровольцем Андрей говорит, ни минуты не жалел.