Во Львовской области змеи покусали детей: как это произошло

Двух детей за один день укусили змеи во Львовской области.
Во Львовской области с укусами змей в больницу попали сразу двое детей. 10-летняя девочка с мамой шла в лес по малину и встретилась с ядовитым пресмыкающимся. А 16-летний парень наткнулся на змею на поле во время жатвы.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 28 июля.
По крайней мере неделю пострадавшие будут в реанимации, ведь яд может вызвать тромбоз. В обоих детей довольно легкое течение, говорит врач, потому что пресмыкающиеся были небольшими, поэтому впрыснули немного яда.
Сыворотки от укусов змей в Украине нет, поэтому лечат таких пациентов симптоматично — проводят интоксикацину и противо-отечную терапию.
Специалисты же напоминают — змеи первым не нападут. А чтобы избежать встречи с ними в лесу или поле надо тщательно смотреть под ноги. Обувать закрытую обувь и плотные штаны.
"Я сначала не почувствовала, что она укусила, а потом начало печь. Когда она укусила еще лежала скрученная, а потом поползла в траву", — сказала Вероника Кльоба, пациентка.
"Если вас укусила змея нужно снять верхнюю одежду, снять обувь, чтобы не было сжатия конечностей и мобилизовать конечность, то есть ею не нужно двигать. При возможности место укуса просто обработать антисептиком, положить лед", — добавил Тарас Борачок, врач-анестезиолог .