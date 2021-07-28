Во Львовской области змеи покусали детей: как это произошло

Во Львовской области змеи покусали детей: как это произошло

Двух детей за один день укусили змеи во Львовской области.

Во Львовской области с укусами змей в больницу попали сразу двое детей. 10-летняя девочка с мамой шла в лес по малину и встретилась с ядовитым пресмыкающимся. А 16-летний парень наткнулся на змею на поле во время жатвы.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 28 июля.

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По крайней мере неделю пострадавшие будут в реанимации, ведь яд может вызвать тромбоз. В обоих детей довольно легкое течение, говорит врач, потому что пресмыкающиеся были небольшими, поэтому впрыснули немного яда.

Сыворотки от укусов змей в Украине нет, поэтому лечат таких пациентов симптоматично — проводят интоксикацину и противо-отечную терапию.

Специалисты же напоминают — змеи первым не нападут. А чтобы избежать встречи с ними в лесу или поле надо тщательно смотреть под ноги. Обувать закрытую обувь и плотные штаны.

"Я сначала не почувствовала, что она укусила, а потом начало печь. Когда она укусила еще лежала скрученная, а потом поползла в траву", — сказала Вероника Кльоба, пациентка.

"Если вас укусила змея нужно снять верхнюю одежду, снять обувь, чтобы не было сжатия конечностей и мобилизовать конечность, то есть ею не нужно двигать. При возможности место укуса просто обработать антисептиком, положить лед", — добавил Тарас Борачок, врач-анестезиолог .

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