Во сне пришел папа с мишкой: как во Львове родные смогли организовать чудо для сына погибшего военного

Во сне пришел папа с мишкой: как во Львове родные смогли организовать чудо для сына погибшего военного

Мишка живет на кровати мальчика и по сей день.

Во Львове в 2014 году произошло настоящее чудо: удалось разыскать игрушечного мишку, который приснился сыну погибшего на Донбассе военного. Мальчик рассказал, что к нему во сне пришел папа и пообещал ему подарок – коричневого мишку в шапке. Родственники ребенка несколько дней искали игрушку и нашли, чтобы организовать последний подарок от папы для 3-летнего мальчика.

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Об этом 20 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Папа пообещал 3-летнему сыну приехать на его день рождения, однако погиб

У Миши из Львова день рождения в ноябре. Мать Елена всегда первой поздравляет сына с днем рождения и исполняет любое его желание. Хотя раньше мальчик больше времени проводил с папой, который очень любил сына.

Отец Михайлика Юрий Кругликов – опытный военный, участвовавший в миротворческих миссиях по всему миру. Когда на востоке Украины в 2014 году началась война, мужчина пошел защищать Родину. Тогда его младшему сыну Михаилу было всего три года.

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"Вырывал телефон, потому что знал, что звонит папа. О садике рассказывал. Что ел, чем он играл", — вспоминает жена погибшего военного Елена.

В последний раз Миша видел папу, когда он приезжал, чтобы провести в школу старшего сына. Тогда он пообещал младшему приехать на день рождения. Но за три недели до дня рождения Миши отец погиб. Случилось это в ноябре 2014 года. Машина с военными взорвалась недалеко от Старобельска на Луганщине. Мать детей решила, что они должны быть на похоронах отца.

"Мы им объяснили, что папа был на войне. Он погиб", — вспоминает Елена.

"Он был героем. Воевал за нашу волю. Не боялся", — говорит сын военного Миша.

"Я открывала шторы, показывала звездочку. Говорю: это отец за вами смотрит. Они ложились спать и говорили — спокойной ночи, папа", — добавляет Елена.

Во сне к 3-летнему мальчику пришел папа и пообещал подарить ему мишку

Прошло несколько недель от похорон военного. О подарке Мише ко дню рождения мама еще не успела подумать. Вдруг на прогулке сын рассказал, что к нему во сне приходил папа. Мальчик добавил, что отец ему пообещал, что подарит коричневого мишку в шапке.

Тогда Елена решила совершить чудо для своего сына и принялась искать игрушку. Однако в магазинах такого медвежонка, которого описал мальчик, нигде не было. Игрушку ребенку искали бабушки с дедушками, коллеги и друзья семьи.

Когда игрушки не удалось разыскать, женщина пыталась убедить мальчика, что папа просто забыл, что Миша любит машинки. Но 3-летний мальчик убеждал, что ему нужен только мишка.

В канун дня рождения Миши произошло чудо

За день до дня рождения Миши произошло чудо. Подруга Елены Наталья всегда покупает подарки для своих малышей накануне. Когда она прочла сообщение от подруги, то вспомнила, что она купила точно такого мишку и спрятала на чердаке. Женщина нашла и передала игрушку матери Миши.

"Я еще не успела проснуться, еще светало. А он начинает кричать, что есть медвежонок. И эта его фраза: он такой как говорил папа!", — вспоминает Елена.

Михасик говорит, что ничего из этой истории больше не помнит. Но мама подозревает: он старательно хранит тайну. За двоих. Мишка живет на кровати мальчика и по сей день.

"Я знаю что чудеса случаются, их не надо ждать. Они сами придут", — говорит Елена.

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