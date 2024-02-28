Во Врадиевке на Николаевщине жители угрожают сжечь военкомат: что произошло

В скандально известной Врадиевке в Николаевской области полиция выясняет обстоятельства избиения местного жителя Александра Максимова, дочь которого на днях сообщила в соцсетях, что его жестоко избили якобы в местном ТЦК.

Как выяснил ТСН.ua, после получения травм Александр Максимов был госпитализирован.

"Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили это сообщение, после чего это было предварительно квалифицировано как умышленное легкое телесное повреждение. Событие (избиение – Ред.) расследуется", — сообщила ТСН.ua представитель полиции Николаевщины Марина Калина.

По данным полиции Николаевщины, мужчина после избиения был госпитализирован, но правоохранители уточняют, что место и обстоятельства избиения мужчины выясняются.

В свою очередь, в областном ТЦК нам сообщили, что заинтересованы выяснить то, где на самом деле был избит этот гражданин.

"Выясняются обстоятельства избиения, хочется помочь этому человеку выяснить то, кто его избил, потому что ТЦК к этому не имеет никакого отношения. Ждем выводов расследования от полиции", — сообщили ТСН.ua уполномоченные военные в Николаевской области.

Между тем местные жители успели массово прокомментировать избиение мужчины. Не дожидаясь выводов следствия, некоторые граждане призвали в соцсетях сжечь ТЦК так, как в свое время это было сделано с полицейским отделением именно во Врадиевке.

Скриншот страницы в соцсети, где пользователи прокомментировали избиение жителя Врадиевки.

"Сожгите их нах….., сделайте так, как с полицейским отделом ", — написал в соцсети один из комментаторов.

Вероятно, жители региона вспомнили события лета 2013, когда жители Врадиевки забросали "коктейлями Молотова" райотдел милиции. Это произошло после того, как местная девушка Ирина Крашкова сообщила о том, что ее изнасиловали два милиционера из Врадиевского райотдела милиции. Приговор по "врадиевскому делу" был оглашен в конце 2013 года.

Ранее сообщалось о том, кто может не идти в ТЦК, даже если получил повестку.

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