Во время кризиса с "Киевстар" украинцы продавали сим-карты по цене золота: в Днепре "засветился" самый жадный продавец

После хакерской атаки, которая была совершена на сервисы мобильного оператора "Киевстар", ряд украинцев решили заработать на проблемах его абонентов.

Так, в течение 12 и 13 декабря, когда в фирменные магазины операторов Lifecell и Vodafone выстраивались длинные очереди, на сайтах бесплатных объявлений появились предложения купить сим-карты по 1 тыс. грн. Такие объявления публиковали продавцы из многих регионов Украины.

Вероятно, пиком алчности было предложение купить стартовый пакет Lifecell за 2 тыс. 199 грн. Такая его цена превышала обычную больше, чем в 10 раз и равнялась цене грамма золота самой высокой пробы. В описании своего товара автор из Новокодацкого района Днепра отметил, что в общей сложности у него было 30 таких пакетов, а теперь остался один.

Некоторые сим-карты продавали по цене золота. Скриншот из Olx.ua

Однако, как оказалось, эти объявления размещены в Сети до сих пор – очевидно, что их владельцам не удалось их продать по цене, которая в 10 превышает обычную.

О проблеме безумных наценок официально сообщили, например, и в компании Lifecell.

"Друзья, нам сообщили, что стартовые пакеты lifecell начали продавать по цене, значительно выше, чем рекомендованная. Это продажи через доски объявлений и так называемые продажи "с рук". Обращаем ваше внимание, что стартовые пакеты есть в достаточном количестве в наших фирменных магазинах и в официальных точках продаж, цены на них не изменялись и всегда соответствуют заказным.

Также, учитывая спрос, мы увеличиваем объем поставок, поэтому должно хватить всем", — сообщала компания во время того, когда эта проблема была актуальной.

Как оказалось, ситуацией пытались воспользоваться мошенники. По данным киберполиции, во время технических проблем у мобильного оператора Kyivstar злоумышленники создали в мессенджерах фейковые боты и распространили фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора связи.

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