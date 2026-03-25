Во время обстрела Львова люди прятались в церкви: местные рассказали о массированной атаке "Шахедов"

Последствия атаки по Львову

Россияне днем 24 марта атаковали самый центр Львова - зону всемирного наследия ЮНЕСКО, а также спальный район Сихов. Более 30 человек получили ранения, разрушено 17 квартир в памятнике архитектуры и повреждены десятки домов.

На месте попаданий работала корреспондент ТСН Маричка Кужик.

Атака по центру Львова

Первый удар произошел в самое сердце Львова. Вражеский «Шахед» попал в жилой дом, который является частью Ансамбля Бернардинского монастыря — памятника архитектуры XVII века. В это время на площади Соборной всегда людно, работают кафе и магазины.

Владислава Петихачная, жительница Львова: «Тревога была, все бежали в церковь, и я решила в церковь. Минут 10 подождала — и было попадание. Очень жаль людей и животных…»

Владелец кафе на первом этаже Дмитрий Носовский рассказал, что в момент взрыва на летней площадке были гости. Один парень получил ранения. В доме полностью разрушены 17 квартир. Министр иностранных дел Андрей Сибига уже заявил, что Украина ждет немедленной реакции ЮНЕСКО.

Двойной удар по Сиховскому району Львова

Пока спасатели тушили пожар в центре, новая волна дронов атаковала Сихов. Девятиэтажный жилой дом в спальном районе подвергся целенаправленному удару с двух сторон. Всего в этом микрорайоне повреждено 19 домов.

Андрей Садовый, городской голова Львова: «На Сыхове жилой дом был атакован с двух сторон. На моей памяти я такого не видел. Целенаправленно атакованы жилые дома и сердце Львова — зона ЮНЕСКО. У москалоты нет ничего святого».

Жители описывают момент атаки как настоящий ад: обломки дронов влетали прямо в комнаты, а машины под окнами вспыхивали как спички. Многие люди получили травмы от посеченного стекла.

Военные медики пришли на помощь первыми

Первую помощь пострадавшим оказывали военные медики, которые случайно оказались недалеко от места попадания. Они деблокировали людей и накладывали турникеты еще до приезда основных служб.

В больницы госпитализировали более 30 человек. По словам Елены Кудибы, и.о. заведующего отделением неотложной помощи, пациенты имеют проникающие ранения конечностей, травмы спины и острые реакции на стресс.

Городские власти Львова уже разрабатывают план помощи: людям, которые потеряли крышу над головой, предлагают размещение в гостиницах и компенсацию за аренду жилья. Предварительно, разрушения в центре города являются критическими для исторического фонда.

