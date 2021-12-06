Во время охоты в Николаевской области застрелили экс-заместителя военного комиссара

Во время охоты в Николаевской области застрелили экс-заместителя военного комиссара

Мужчина был там с другом, что между ними произошло, выясняет полиция.

В Николаевской области застрелили военного. В эксзам военного комиссара, 44-летнего Александра Жолудя, пуля попала во время охоты, он погиб на месте.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

На охоту мужчина уехал со своим товарищем, тоже военным. Что произошло между приятелями в лесу, сейчас выясняют правоохранители. Известно лишь, что ружье, из которого раздался выстрел, было в руках товарища погибшего. Мужчину задержали, но что он рассказал следователям, те пока не разглашают.

Погибший Александр Жолудь 7 лет был заместителем военного комиссара Николаевщины. До этого служил в 79-й десантной бригаде. Уволился из комиссариата за две недели до смерти.

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