Во время оккупации не снял флаг Украины и помогал ВСУ: скончался легендарный партизан из Херсона

Валентин Дмитриевич / © ТСН

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Накануне скончался Валентин Дмитриевич Ермоленко — херсонский рыбак, который в начале оккупации сплотил вокруг себя подпольщиков, устроил тайники для своих, поддерживал связь с нашими на левом берегу и переправлял людей через Днепр, спасая их от оккупации.

Он помогал нашим военным, укрывал их у себя дома и не позволил снять сине-желтый флаг на протяжении всего периода оккупации.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

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Что известно о Валентине Ермоленко

Валентин Дмитриевич тяжело заболел, когда сопровождал наших бойцов во время операции на островах. А затем всё имущество семьи ушло под воду после подрыва Каховской ГЭС. Он больше всего хотел остаться в Херсоне, но возле дома, где он жил, стало слишком опасно. Его вывезла группа медиков, и теперь он нашел свой последний пристанище на Волыни. Ему было 68 лет. И хотя он боролся за свой Херсон, официально оставался гражданским лицом. Но с ним прощались как с защитником Украины.

Морские пехотинцы 34-й бригады возложили на него свой флаг, а гроб накрыли сине-желтым флагом. Но сегодня мы хотим говорить не о смерти, а о достойной жизни.

Валентин Дмитриевич Ермоленко из района Гидропарк на берегу Днепра.

Валентин Дмитриевич / © ТСН

«Мы познакомились в тот день, когда по его дому летели мины, а он только что вернулся с эвакуации людей с оккупированного левого берега. Тогда мы ещё не знали, что этот 64-летний мужчина возглавил херсонское подполье и вместе с соратниками-херсонцами оказывал сопротивление. Его дом стал убежищем для тех, кого разыскивали российские оккупанты. После освобождения он продолжил помогать военным и категорически отказывался уезжать», — говорит Наталья Нагорная.

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К обороне присоединилась вся семья: сын Дмитрий вернулся из-за границы и вступил в армию, внук Валентин вступил в партизанский отряд, а жена Оленка заботилась о подпольщиках. И всё это время на их доме висел сине-жёлтый флаг.

Когда взорвали Каховскую ГЭС, их дом 12 дней простоял под водой. Только флаг торчал из-под воды. Они потеряли почти всё имущество, переехали жить в чужой дом, и тогда мы снова встретились.

Болезнь, больничная койка и мечты о Керчи

Тогда выяснилось: наш партизан Дмитриевич ждал спецназовцев на Днепре и сильно простудил ноги и легкие.

Ноги начали подводить, но врачи из Института травматологии и ортопедии узнали его историю и взялись ему помочь. Жена Оленка поддерживала мужа: «Он у меня боец, он в любых ситуациях настроен оптимистично».

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Лежа в больничной койке, Дмитриевич мечтал: «Хочу в Керчь и кацапам по заднице дать». Мы очень радовались, что он снова начал ходить.

Даже в больнице он поддерживал связь со своими связными с левого берега: «Звонишь людям, собираешь информацию». Каждую минуту Дмитриевич рвался в Херсон.

Последнее пристанище на Волыни и военные похороны

Через полтора года он снова тяжело заболел — война на Днепре разрушила его легкие, пребывание в Херсоне стало слишком опасным. Дмитриевич с женой — госпожой Оленкой и собакой Галей — переехали на Волынь. Тогда мы очень радовались просто потому, что ему удалось пережить дорогу.

Но он пережил ещё и зиму, и весну. Следил за тем, как обрезали виноград, видел, как расцветает сад, и научил младшего внука накрывать на стол на случай, если приедут гости. Но он сильно кашлял и с трудом говорил. Он прожил 10 месяцев, тоскуя по своему Херсону. Его сердце остановилось накануне.

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На прощание к Валентину Дмитриевичу примчались его сын — морпех Дмитрий, его внук — морпех Валентин и его приемный сын — морпех и капеллан Максим. Во время оккупации Херсона священник стал приемным сыном семьи Ермоленко, они помогали ему скрываться.

Максим, капеллан и приемный сын: «Валентин, их внук, привез паспорт своего отца, и мы вырезали его фотографию и вклеили мою фотографию в паспорт его отца».

Теперь Максим несет гроб своего приемного отца и проводит его в последний путь. Ему привезли флаг его бригады — да, Валентин Дмитриевич официально не служил в Силах обороны, но ведь он был защитником своего края.

С ним прощаются так, как и положено прощаться с защитниками — гроб накрыт сине-желтым флагом — тем самым, который он не снял со своего дома во время оккупации. На церемонии звучат слова: «Примите этот флаг как символ государства».

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«Его не смогли похоронить в Херсоне, который он так сильно любил, и, конечно, он бы рассердился, что мы так много рассказываем только о нем одном, ведь он всегда подчеркивал — столько достойных людей стояли плечом к плечу. И он взял на себя обещание: когда левый берег освободят, мы обязательно расскажем обо всех, кто освобождал такую родную и важную Херсонщину», — говорится в сюжете ТСН.

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