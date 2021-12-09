Во время операции повредил мочевой пузырь: на Прикарпатье врач заплатит 100 тыс. грн за смерть пациента

Во время операции повредил мочевой пузырь: на Прикарпатье врач заплатит 100 тыс. грн за смерть пациента

Родственники покойного потребовали взыскать с врача 500 тыс. грн.

В Ивано-Франковской области осудили врача, из-за которого умер пациент. Он должен уплатить семье покойного 100 тыс. грн.

Об этом идет речь в приговоре Косовского районного суда Ивано-Франковской области, сообщает ТСН.ua.

Пациенту в больнице делали операцию на простате

Суд установил, что пациент обратился в Косовскую центральную районную больницу с диагнозом: доброкачественная гаперплация предстательной железы III степени. Врач решил провести больному трансуретральную резекцию предстательной железы. Однако во время операции на простате больному повредили стенку мочевого пузыря. Медик вовремя не приступил к лечению пациента, из-за чего тот умер.

"В соответствии с выводом эксперта комиссионной судебно-медицинской экспертизы смерть пациента наступила от повреждения мочевого пузыря во время проведения хирургической операции — трансуретральной резекции простаты, которое осложнилось разлитым гнойно-фибринозным перитонитом, образованием свища тонкого кишечника, эвентерации кишечника и развитием полиорганной недостаточности", - говорится в материалах дела.

Врач своей вины не признал

Врач своей вины не признал и убеждал, что во время операции больной дернулся. Тогда ему "прибавили" наркоза. По его мнению, операция прошла удачно, но состояние мужчины резко ухудшалось. Впоследствии больного перевели в областную больницу в Ивано-Франковске, где он и скончался.

Жена и сын покойного уверяли, что врач знал о повреждениях, но не лечил пациента

Жена и сын покойного рассказали, что после операции врач сам им объяснил, что он повредил мочевой пузырь, однако уверял, что все будет хорошо. Но состояние их родственника постоянно ухудшалось и тогда мужчину перевели в Ивано-Франковскую областную больницу.

Приговор суда

Медицинские экспертизы подтвердили, что к смерти пациента причастен уролог из Косовской районной больницы. Поэтому суд признал мужчину виновным и запретил ему два года заниматься врачебной деятельностью. В то же время суд и отменил этот запрет из-за истечения сроков давности.

Потерпевшие во время суда потребовали взыскать с медика 500 тыс. грн моральной компенсации, однако суд обязал врача заплатить им всего 100 тыс. грн.

Читайте также: