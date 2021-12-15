Во время падения "невезучей" елки в Житомирской области пострадал отец 12 детей

Два села были без света и Интернет пока ее доставили на место установки.

Новогодняя елка оставила без света и Интернета две деревни на Житомирщине. А потом еще и сломалась пополам, с коммунальщиком на вершине.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Дерево, которое должно было украсить центральную площадь поселка Романов, срезали в соседнем селе. Везли его грузовиком и дорогой пышная елка своими ветвями зацепила и оборвала провода на столбах. Без Интернета и света осталось несколько улиц сразу в двух селах. «Повредили свет, повредили Интернет. Это конечно упущение, ее нужно было измерить разрешенную высоту и подвязать», — заключает жительница обесточенной деревни Валентина Содоль.

Но на этом приключения не закончились. Только елку успели установить в центре поселка, как через несколько минут она сломалась пополам. В этот момент на ее верхушке был рабочий, упавший на асфальт вместе с деревом. Чудом остался жив и получил только ушиб спины и синяк под глазом.

«У меня 12 детей и 4 внука и Бог сохранил мне жизнь. К стволу пристегнут был, и когда она упала ветвями, я выходит между асфальтом и между елкой. А голова моя коснулась асфальта, побилась немного», — говорит пострадавший Александр Выговский.

В Житомирской области новогодняя елка оставила без света и интернета две деревни

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