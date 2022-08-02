Во время пожара начал играть со спасателями: в подразделении одесской ГСЧС появилась собачка, которая снимает стресс

У одесских спасателей появился новый питомец – щенок по прозвищу Мажор, который развлекает и радует их после тяжких вызовов.

Дом хозяев щенка спасатели от огня и так четырехлапый и оказался в рядах ГСЧС, говорится в ТСН.

Быть веселым и игривым – это должностные обязанности четырехлапого ушастика, который поселился в одной из спасательно-пожарных частей Одессы. Щенок имеет эффективный рецепт снятия стресса после тяжелых пожаров или российских обстрелов. «Целоваться – эту команду он уже знает», – смеются спасатели.

«Ребята рассказывают, что он такой маленький психолог. В тех условиях сейчас они очень устают, а при виде Мажора сразу начинают улыбаться, с ним играть, поэтому эмоционально и психологически он очень помогает», — говорит спикер ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Марина Мартыненко.

Песика одесские ГСЧСовцы спасли во время пожара. Вместе со всеми его братьями и сестрами, а также хозяевами дома. В благодарность погорельцы подарили щенка пожарным. Собственно нового хозяина он выбрал сам. «При выезде во время тушения пожара, схватил одного за штанину, начал играть, играть с ним. Игривый, как у маленького ребенка – со всеми забавляется, добр к людям», – говорят спасатели.

Мажором щенок назвали не случайно. Ведь стал любимцем всей команды и роскошествует в собственных апартаментах. Вкусности, игрушки, развлечения – для своего любимца спасатели ничего не жалеют.

«Когда подумали о том, что это пес, у которого есть все, то решили будет у нас Мажор. Любят его все ну просто все иногда он спит с диспетчерами, он скучает, когда его оттуда выгоняют, но он уже знает, что его все любят», — говорит спикера спасателей.

Еще немного подрастет и питомца начнут дрессировать. Позже, говорят спасатели, Мажор будет выезжать вместе с ними на вызовы и станет полноценным членом команды. «У него характер такой боевой, не боится никого и ничего. Если поддастся, то, разумеется, отдадим, будет служить ГСЧС. Я думаю, он справится – это боевой пес», — говорят в части.

Одесская ГСЧС спасла щенка и оставила его у себя

Когда подрастет, Мажор даже будет иметь собственную форму. Пока же – на него впервые надевают ошейник, в корпоративных цветах, шутят спасатели.

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