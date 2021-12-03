Во время пожара в храме близ Львова пострадали двое мужчин, которые спровоцировали возникновение огня

Вспыхнул пенопласт от искры болгарки.

Римско-католический храм Святой Терезы в поселке Брюховичи, в пригороде Львова, вспыхнул около двух часов дня, столб густого дыма поднялся на сотню метров, купол охватило пламя.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Здесь уже три часа работают спасатели, однако до сих пор есть задымление. И буквально полчаса назад обрушился купол. Пожар возник в помещении храма. Костел кирпичный, еще на этапе постройки. Известно, что внутри работали два прихожана, выполняли какие-то работы и пользовались болгаркой, вероятно искры от нее и спровоцировали пожар.

«Прихожане церкви помогали в завхристии, что-то там оборудовали, включили болгарку, а рядом лежал пенопласт и он загорелся. Это было очень быстро. Им обдало лицо горячим воздухом и произошел термический ожог первой степени, легкие повреждения, у одного тяжелее, у одного полегче, и еще рука. Они чувствуют себя хорошо, токсического повреждения не было», – говорят медики.

В пригороде Львова горит церковь – есть пострадавшие

От госпитализации двое мужчин 60 и 70 лет отказались. Здесь на месте работает одиннадцать пожарных машин, в том числе два крана. Спасателя говорят, огонь быстро распространялся из-за легковоспламеняющегося пенопласта, которым утеплили кирпичную церковь.

«Мы увидели, что есть прогоревшие и могут обрушиться элементы конструкции, личный состав работал только в тех местах, где во время обвала им ничего не угрожало бы», — объясняют в ГСЧС.

Столб дыма, до сих пор выбивающийся из церкви, заметно в нескольких километрах отсюда. Спасатели говорят, им понадобится еще не менее часа, чтобы ликвидировать пожар.

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