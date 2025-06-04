- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 2 мин
Во время работы метро в Киеве один вагон забрали в депо — что произошло
В столичной подземке рассказали о не отмывающейся краске на стенах.
В Киевском метро активизировались вандалы, разрисовывающие едкой краской стены вагонов. Как сообщают пассажиры, последний инцидент произошел на зеленой ветке подземки.
По словам очевидцев, на станцию «Бориспольская» прибыл поезд из «Красного хутора», а в вагоне сильно воняло краской. Там были замечены малолетние «художники», которые обрисовали краской стены и перешли в следующий вагон, где продолжили «рисование».
Что говорят в метрополитене?
В Киевском метрополитене подтверждают, что факт вандализма произошел на выходных, в вагоне, на зеленой ветке подземки.
«Этот случай был зафиксирован 1 июня. Вечером наши работники заметили на станции „Выдубичи“ обрисованный вагон. Его сразу же сняли с линии и отправили в депо. Такие недостатки можно убрать только там и не всегда работникам удается отмыть надписи, сделанные маркерами», — рассказали ТСН.ua в пресс-службе Киевского метрополитена.
Краска, которая не отмывается
В подземке подчеркивают, что сейчас вагоны метро вандалы разрисовывают особой краской, которую практически невозможно отмыть — очень трудно выводится. Уборщики тратят на отмывание каракуль по несколько часов.
«Последние надписи были нанесены баллончиками с краской. Отмыть ее нашим работникам не удалось. Поэтому специалисты будут окрашивать „рисунки“ в цвет стен вагона», — говорят в подземке.
Проще заменить пластик в вагоне
Там добавляют, что для отмывания краски в депо используют сильный растворитель, но не всегда «рисунки» удается отмыть. Поэтому сотрудникам подземки приходится заменять элементы пластика в вагонах.
«Если пассажиры видят подобное поведение подростков или уже разрисованные стены, нужно информировать об этом машиниста через устройство „машинист-пассажир“ или передать эту информацию сотрудникам полиции, которые должны пообщаться с такими пассажирами», — информируют в подземке.
Кстати, по статистике Киевского метрополитена больше всего страдает от надписей «художников» именно зеленая ветка метро.
Что говорят в полиции?
В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что событие, по факту вандализма в вагоне метро на зеленой ветке, зарегистрировано. Правоохранителями проводится проверка.