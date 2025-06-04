Подростки разрисовали вагон метро в Киеве

Реклама

В Киевском метро активизировались вандалы, разрисовывающие едкой краской стены вагонов. Как сообщают пассажиры, последний инцидент произошел на зеленой ветке подземки.

По словам очевидцев, на станцию «Бориспольская» прибыл поезд из «Красного хутора», а в вагоне сильно воняло краской. Там были замечены малолетние «художники», которые обрисовали краской стены и перешли в следующий вагон, где продолжили «рисование».

Что говорят в метрополитене?

В Киевском метрополитене подтверждают, что факт вандализма произошел на выходных, в вагоне, на зеленой ветке подземки.

Реклама

«Этот случай был зафиксирован 1 июня. Вечером наши работники заметили на станции „Выдубичи“ обрисованный вагон. Его сразу же сняли с линии и отправили в депо. Такие недостатки можно убрать только там и не всегда работникам удается отмыть надписи, сделанные маркерами», — рассказали ТСН.ua в пресс-службе Киевского метрополитена.

Краска, которая не отмывается

В подземке подчеркивают, что сейчас вагоны метро вандалы разрисовывают особой краской, которую практически невозможно отмыть — очень трудно выводится. Уборщики тратят на отмывание каракуль по несколько часов.

«Последние надписи были нанесены баллончиками с краской. Отмыть ее нашим работникам не удалось. Поэтому специалисты будут окрашивать „рисунки“ в цвет стен вагона», — говорят в подземке.

Проще заменить пластик в вагоне

Там добавляют, что для отмывания краски в депо используют сильный растворитель, но не всегда «рисунки» удается отмыть. Поэтому сотрудникам подземки приходится заменять элементы пластика в вагонах.

Реклама

«Если пассажиры видят подобное поведение подростков или уже разрисованные стены, нужно информировать об этом машиниста через устройство „машинист-пассажир“ или передать эту информацию сотрудникам полиции, которые должны пообщаться с такими пассажирами», — информируют в подземке.

Кстати, по статистике Киевского метрополитена больше всего страдает от надписей «художников» именно зеленая ветка метро.

Что говорят в полиции?

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что событие, по факту вандализма в вагоне метро на зеленой ветке, зарегистрировано. Правоохранителями проводится проверка.

Дата публикации 15:01, 30.05.25 Количество просмотров 682 Очереди на станции метро "Вокзальная" в Киеве сняли на видео