Во время тревоги в Киеве людей не пустили в метро: что произошло

Сегодня в Киеве, во время воздушной тревоги, горожан не пустили на станцию метро "Минская".

Об этом сообщат очевидцы в социальных сетях.

"Закрыт вход на станцию метро "Минская" во время тревоги со стороны McDonalds и "Смарт плазы". Просьба дать нагоняй за это дежурному по станции", — написали в группе "Жизнь Оболонского района".

В Киевском метрополитене сайту ТСН.ua сообщили, что перед входом в каждый из закрытых вестибюлей размещена информация о том, что он не работает, и где расположен работающий вестибюль. Пассажиры почему-то не заметили объявления.

"Люди пришли к закрытому вестибюлю. Сейчас работает вестибюль с противоположной стороны", — сообщили нам в Киевском метрополитене.

Фото: ТСН.ua

В метрополитене добавляют, что иногда сами киевляне срывают такие объявления, но их регулярно возобновляют работники подземки. Чтобы не возникало недоразумений, следует обращать внимание на объявления на дверях и подходах к вестибюлям.

Напомним, под Киевом произошло необычное ДТП – легковой автомобиль Audi столкнулся с лосем, неожиданно выбежавшим на проезжую часть.

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