Во время тревоги в укрытие садика с ребенком - нельзя: "дикие" правила безопасности в Киеве возмутили Сеть

В Киеве женщину с ребенком не пускали в садик во время обстрела

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В одном из детсадов Киева разразился скандал: воспитатели отказались предоставить убежище матери, которая привела ребенка во время воздушной тревоги. Ребенка в укрытие забрали, а саму женщину оставили на улице во время обстрела. Эмоциональное видео киевлянка опубликовала в социальной сети.

«Приехала под звуки взрывов»

Мать рассказала, что везла ребенка в садик, когда уже звучала воздушная тревога. Это обычная ситуация для столицы, учитывая частоту вражеских атак. Тревога может застать людей где угодно: в парке, магазине, на улице или по дороге в детский сад.

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Женщина мчалась на автомобиле в детсад, потому что это было единственное известное ей укрытие поблизости. Зато работники заведения отругали ее — мол, зачем привела ребенка во время опасности, и заявили о распоряжении КГГА, которое якобы запрещает принимать людей во время тревоги.

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«Когда мы подъезжали к садику, то слышали взрывы прямо над головой. И в этот момент я не могла искать на карте какое-нибудь другое укрытие, поэтому и ехала к уже известному мне. А там мне сказали, что не имеют права пускать в укрытие во время тревоги. Разве это нормально? — спрашивает женщина.

В соцсетях мнения разделились. Некоторые упрекнули женщину в том, что она перевела ответственность за пребывание ребенка в саду на плечи воспитателей и должна была зайти в первое попавшееся укрытие по дороге, а не выставлять претензий работникам.

Дата публикации 19:42, 14.09.26 Количество просмотров 29 Скандал в детском саду Киева: мать оставили на улице во время тревоги

Однако большинство пользователей соцсетей поддержали мать и просили ее не плакать от отчаяния, а доказывать свою правоту. Ведь в такой ситуации женщину должны были впустить в укрытие вместе с ребенком и разрешить находиться там в безопасности до отбоя. В этом случае воспитатели просто перекрутили распоряжение КГГА и неправильно его истолковали.

Сама же киевлянка убеждена, что ее вместе с ребенком должны были впустить в укрытие. Она соглашается с тем, что воспитатели могут не брать на себя ответственность за ребенка во время тревоги, но не имеют права не пустить маму с ребенком в защитное сооружение.

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«Я не должна была передавать ребенка, а должна была с ним дождаться отбоя внутри. Но мне никто этого не сказал. А начали говорить, что я должна была искать другое укрытие. Я ребёнка отдала воспитательнице, а мне сказали выйти. Я вышла и снова над головой было сбивание», — рассказывает мать ребенка.

Где человечность? : возмущение в сети и опыт других родителей

Случай вызвал волну негодования среди киевлян. Родители массово отмечают, что подобные инструкции не имеют отношения к реальной безопасности гражданских во время атак.

«Правила во время тревог в Киеве просто „дикие“. Вопрос, рассчитаны ли они вообще на безопасность или чтобы лишь было. В нашем садике в Днепровском районе детей также не принимают во время тревоги. То есть в укрытие во время реальной угрозы жизни и здоровью нельзя! Кроме того, на воротах висит объявление, что укрытие в садике только для воспитанников заведения, а все остальные — ищите ближайшее. Вопрос, как его искать по району, ближе, когда баллистика летит несколько минут, а реактивные «Шахеды» за это время облетают всю столицу», — рассказывает ТСН.ua киевлянка Ольга.

В соцсетях пользователи соцсетей критикуют подобный алгоритм действий и требуют обеспечить круглосуточный доступ к укрытиям.

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Ирина: «Боже помоги! Все делается вверх ногами ну и распоряжение тоже. Где человечность? Это нужно было женщине остаться под „Шахедами“. Ужас!»

Елена: «Какая-то глупость. Укрытия должны быть открыты круглосуточно!»

Екатерина: «А если маме нужно на работу. И на работе пофиг тревога, или нет. Куда тогда ребенка? К примеру тревога началась на пути к саду. Каков алгоритм действий? Оставить ребенка у забора?! Или как».

Валентина: «У меня возникает желание сделать для всех, кто принял участие в написании этого произведения — инструкции вместе с их детьми или внуками, такой тест во время бомбардировки. Возможно, что-то бы изменилось?».

Правовой пробел: на что указывает Образовательный омбудсмен

По мнению Образовательного омбудсмена Надежды Лещик, на законодательном уровне не урегулирован вопрос приема детей в заведение дошкольного образования после объявления сигнала воздушной тревоги.

Случаются ситуации, когда опасность продолжается все утро перед началом работы учебного заведения, иногда воздушную тревогу объявляют в тот момент, когда родители с ребенком уже в пути. Педагогические работники во время тревоги должны находиться в безопасном месте, поэтому могут не добраться вовремя в заведение и не могут принять детей. А заставлять педагогов идти на работу во время воздушной тревоги противозаконно.

«Сторожа и технические работники, даже если они есть в заведении на тот момент, не имеют права принимать детей. Именно поэтому родителям перед тем, как идти в учебное заведение после объявления сигнала воздушной тревоги, стоит узнать, имеются ли педагогические работники в садике, и смогут ли они принять ребенка в укрытии заведения дошкольного образования. Если родителям было сообщено, что педагогические работники в заведении отсутствуют или что воспитатели не смогут принять ребенка во время воздушной тревоги или родители в этом неуверены, необходимо не ехать в заведение, а срочно пройти в ближайшее укрытие. Советую родителям заранее ознакомиться с адресами ближайших доступных укрытий, которые располагаются по маршруту от дома к заведению», — рассказывает ТСН.ua Надежда Лещик.

Вопросы к регламенту КГГА и требования закона

В Службе образовательного омбудсмена изучили Регламент работы учебных заведений города Киева в условиях чрезвычайных ситуаций, однако отмечают, что он был обнародован еще в 2024 году, а с тех пор ситуация по безопасности в столице существенно изменилась.

Указанный регламент содержит алгоритм действий в случае объявления тревоги перед началом образовательного процесса, где пункт 3 подраздела 6.2 предусматривает, что во время воздушной тревоги дети в учебные заведения не принимаются к оглашению сигнала «Отбой воздушной тревоги». Однако специалисты Службы не смогли ознакомиться с документом, которым был утвержден этот Регламент, и с актами, на которых он основывается, поскольку в документе отсутствуют даты и номера.

В связи с этим Служба образовательного омбудсмена готовит обращение в КГГА по урегулированию вышеупомянутого вопроса и с просьбой предоставить информацию: каким нормативно-правовым актом утвержден Регламент, на основании чего он разработан, а также с просьбой обновить его с учетом вызовов военного времени в 2026 году, когда во время полета баллистических ракет не остается времени на поиск ближайшего укрытия.

В то же время, согласно абзацу шестого пункта 3-1 Порядка создания, содержания фонда защитных сооружений гражданской защиты (утвержденного постановлением КМУ от 10.03.2017 № 138), должен быть обеспечен беспрепятственный круглосуточный доступ населения к укрытиям. Объекты фонда защитных сооружений учебных заведений во время осуществлении образовательного процесса по очной формой доступны для участников образовательного процесса. При этом статья 18 Закона Украины «О дошкольном образовании» четко определяет, что родители воспитанников являются официальными участниками образовательного процесса.

«Поэтому вопрос приема детей в учреждения дошкольного образования во время воздушной тревоги требует четкого нормативного урегулирования, поскольку педагогические работники могут находиться в укрытии и не иметь возможности принять ребенка, а действующие рекомендации предусматривают возобновление приема только после отбоя тревоги. Родителям в такой ситуации следует заранее уточнять возможность приема ребенка и, в случае отсутствия работников или нахождения группы в укрытии, самостоятельно позаботиться о безопасном месте для ребенка. В то же время необходимо обновить и должным образом обосновать соответствующие алгоритмы действий с учетом современных военных угроз, в частности, минимального времени на реагирование во время баллистических атак», — заключает Надежда Лещик.

Дата публикации 18:00, 09.09.26 Количество просмотров 124 Трогает до слёз! Итальянец устраивает концерты в убежищах! Это нужно услышать!

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