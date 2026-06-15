Радуга во время тушения пожара в Успенском соборе

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В Киево-Печерской лавре горела крыша Успенского собора, огонь уже потушили. Спасатели тушили объект всемирного наследия ЮНЕСКО под звуки колоколов. В этом году объекту исполняется 975 лет со дня первого упоминания.

В настоящее время территория закрыта для посещения. Место нападения уже посетил президент Украины вместе с предстоятелем ПЦУ Епифанием. Кроме того, неподалеку в «Мистецьком арсенале» вспыхнул крупный пожар.

Об этом говорится в репортаже специального корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

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«Таких разрушений я еще не видела. Прямо посреди дороги валяется купол от церкви. Сверху тушат пожар, но мы все равно видим радугу», — говорит Наталья Нагорная.

Ликвидация пожара в Киево-Печерской лавре / © ТСН

Последствия разрушений Успенского собора лучше всего видны с высоты. Там до сих пор работают спасатели.

Священнослужители вспоминают, что 100 лет назад большевики разрушили этот собор, а теперь их потомки в очередной раз обстреляли святыню.

Священники говорят, что такие циничные удары по святым местам показывают истинное лицо россиян.

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Последствия российского обстрела / © ТСН

«Вера, Бог — это не про русских. Мы можем посмотреть на Успенский собор, который сейчас плачет», — говорит священник.

По предварительным данным, россияне нанесли удар по собору «Шахедом». Это было прямое попадание.

Также существует версия, что Россия целенаправленно нанесла удар по Успенскому собору, ведь здесь планировалось установить памятник Ивану Мазепе.

Война в Украине: что известно об обстреле Киево-Печерской лавры

Российские оккупанты в ходе ночной атаки на Киев нанесли удар по Киево-Печерской лавре. В России цинично заявили, что это якобы «ответ» на действия Украины.

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Российские войска в ночь на 15 июня совершили одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. По информации мэра Киева Виталия Кличко, последствия ударов и падения обломков зафиксированы практически по всему городу.

Повреждены также «Мистецький арсенал» и киностудия им. О. Довженко.

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